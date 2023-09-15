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Известия.ru

ВПК там правит бал: Польша заключает огромные контракты на покупку оружия

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Источник изображения: Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Jakub Porzycki

В стране растет милитаристский угар

В польском городе Кельце состоялась крупная международная выставка военной промышленности MSPO-2023. Представители руководства Польши, посетившие это мероприятие, сообщили о ряде крупных контрактов, заключенных с зарубежными предприятиями военно-промышленного комплекса. В настоящее время Польша усиленно милитаризуется, приобретая для своей армии всё новые системы вооружений. Подробности о военных приготовлениях Варшавы — в материале «Известий».

«Цена свободы и независимости»

Руководство Польши сообщило, что намерено увеличить военные расходы. «В следующем году мы планируем потратить на оборону 137 млрд злотых, что составляет более 4% от нашего ВВП», — заявил на открытии 31-й Международной выставки оборонной промышленности (MSPO-2023) в Кельце польский президент Анджей Дуда. Такова, по его словам, «цена, которую необходимо выплатить за свободу и суверенитет Польши».

В свою очередь, генеральный директор польского военно-промышленного концерна PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) Себастьян Хвалек сообщил, что руководимое им предприятие начинает сотрудничество «в подготовке нового, уникального в мировом масштабе продукта для польских вооруженных сил, который представляет собой группировку радарных спутников — вместе со стационарной и мобильной наземной станцией». Соответствующее соглашение с Министерством национальной обороны Польши было подписано в первый день выставки. Себастьян Хвалек подчеркнул, что воплощение данного проекта в жизнь обеспечит польским вооруженным силам любое количество спутниковых снимков, «в том числе и в условиях конфликта». Другими словами, налицо шаг к созданию польских военно-космических сил.

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Jakub Porzycki

Источник изображения: iz.ru

Вообще развитию электронных «глаз» своей армии в Варшаве придают большое значение. Находясь на выставке в Кельце, глава польского Минобороны Мариуш Блащак объявил о закупке 1,7 тыс. беспилотников FlyEye. Соглашение, заключенное между польским Агентством вооружения и польским же предприятием WB Electronics S.A., предусматривает срок поставки до 2035 года. Контракты включают в себя пакеты материально-технического обеспечения и обучения операторов БПЛА. Основная функция FlyEye заключается в разведывательных действиях (они оснащены камерами, позволяющими записывать изображения как при дневном свете, так и ночью), но он может и поднимать около 2 кг полезной нагрузки.

Помимо планов на будущее, PGZ продемонстрировала и уже имеющееся достижения. Например, американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, установленную на колесное шасси польского грузовика Jelcz. Прототип был разработан в прошлом году, в рамках подготовки к возможному производству данного РСЗО в Польше. Всего на данный момент польская армия получила от США 18 установок M142 HIMARS. Кроме того, в конце июля в Польше открыли академию HIMARS — на базе национального Центра артиллерийской подготовки и инфраструктуры 1-й ракетной бригады в городах Торуни и Ожише. В этой академии будут обучать обращению с HIMARS военнослужащих тех государств ЕС, которые тоже предполагают приобрести эти американские системы — в первую очередь из стран Балтии.

Есть чем поживиться

В ходе MSPO-2023 было подписано соглашение между PGZ и южнокорейским предприятием Korea Aerospace Industries (KAI). Оно касается сотрудничества в реализации программы поддержки эксплуатации и логистики южнокорейских легких штурмовиков FA-50, а также возможности поставки выбранного оборудования для них. Всего Польша заказала две партии таких боевых самолетов (всего 48 машин) общей стоимостью $3 млрд. Четыре штурмовика в этом году уже прибыли в Польшу, а поставки остальных завершатся к концу 2023 года.

Модель самолета FA-50

Источник изображения: Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Jakub Porzycki

Выставку посетил и министр по оборонным закупкам Великобритании Джеймс Картлидж. В Кельце он встретился с главой польского Бюро национальной безопасности Яцеком Северой, а также с представителями ряда военно-промышленных компаний Великобритании, присутствовавших на мероприятии, включая MBDA, Babcock и BAE Systems. Картлидж обсудил с ними, как британцы могут дополнительно поддержать Вооруженные силы Польши. Британский министр пафосно объявил, что Лондон углубляет оборонные связи с «ключевым союзником по НАТО» и намерен развивать дальнейшее сотрудничество с Польшей посредством экспортных контрактов. Кстати, ранее в этом месяце было объявлено, что Великобритания поставит Польше 1 тыс. ракет CAMM-ER для зенитных комплексов малой дальности и поделится технологиями, необходимыми для их производства.

Американские компании открыли на выставке в Кельце свой отдельный павильон. Предполагается, что Варшава в ближайшие годы закупит у США еще шесть батарей зенитных ракетных комплексов Patriot/IBCS, 96 вертолетов Apache и другую технику. В конце августа министр обороны Мариуш Блащак подписал с американскими компаниями Raytheon и Lockheed Martin соглашения, предусматривающие производство и ремонт элементов для польской системы ПРО средней дальности Wisla. Общая стоимость контракта составляет около $250 млн.

Подписанные на MSPO-2023 соглашения также касаются дополнительных возможностей для обслуживания состоящих на вооружении польской армии самолетов американского производства F-16 и C-130. Кроме того, Польша получит компетенции и лицензии на производство топлива для ракет РСЗО HIMARS, а также компетенции, связанные с ракетами PAC-3 MSE для системы Wisla. Для обслуживания этих систем в стране будет создана новая ремонтная и производственная база. Отметим, что договоры, которые Польша подписала с Raytheon и Lockheed Martin, — офсетного формата. Офсет означает компенсацию, представляемую поставщиком заказчику в виде субподрядов встречных торговых или инвестиционных обязательств. «Иными словами, ожидается, что Raytheon и Lockheed Martin инвестируют часть средств, полученных от контракта, в экономику Польши. Вероятно, это будет реализовано путем строительства производственных предприятий», — отмечает политический обозреватель Кристина Исмагилова, автор телеграм-канала «Варшавская русалка».

Президент Польши Анджей Дуда приветствует солдат во время 31-й Международной выставки оборонной промышленности MSPO

Источник изображения: Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Jakub Porzycki

И действительно, в сентябре группа PGZ подписала соглашение с Raytheon и Lockheed Martin о создании в Польше завода по окончательной сборке и производству компонентов противотанкового комплекса Javelin. Президент PGZ Себастьян Хвалек сообщил, что в рамках сотрудничества с американскими компаниями было выбрано несколько польских предприятий, которые будут задействованы в будущем производстве системы Javelin. В этом контексте он упомянул завод Mesko в Скаржиско-Каменне и Wojskowe Zakłady Elektroniczne в Зеленке под Варшавой.

Кому раздадут автоматы?

Усердно закупаясь оружием, польские генералы не забывают и о личном составе своей армии. Недавно начальник генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак, выступая на экономическом форуме в городе Карпач (который называют «польским Давосом»), призвал НАТО «вести себя агрессивнее». Анджейчак пожаловался, что с тех пор, как президент Польши Анджей Дуда попросил присоединиться к программе ядерного обмена НАТО из-за размещения российских ракет в Белоруссии, «воцарилось полное молчание». По этому поводу российский политолог Станислав Стремидловский иронически отмечает: «Причины молчания относительно призывов Варшавы вполне понятны — таким сумасшедшим в руки даже маломощные ядерные бомбы нельзя давать, не то что посильнее».

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Jakub Porzycki

Источник изображения: iz.ru

По мнению Стремидловского, в Польше не исключают распада в обозримом будущем ЕС и НАТО и хотят обзавестись столь мощными вооруженными силами, которые в случае надобности будут способны действовать и в автономном режиме. Но для этого польской армии нужна численность личного состава, значительно превышающая нынешнюю. И, похоже, в Варшаве хотят точно знать количество потенциального пушечного мяса, которое есть в его распоряжении.

Так, с 1 сентября этого года все польские школьники ежегодно будут проходить спортивные тесты, результаты которых будут заноситься в «паспорт спортивных талантов». Газета Rzeczpospolita предполагает, что сведения о физической подготовке детей интересуют Министерство обороны, которое таким образом получит в свое распоряжение полную базу данных потенциальных рекрутов для польской армии. «Судя по всему, дело в поставленной правящей партией «Право и Справедливость» задаче увеличения численности армии до 300 тыс. человек», — делает вывод Стремидловский.

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак настаивает, что Польше не обойтись без возвращения всеобщего воинского призыва. Правда, правящие политики говорить об этом пока не решаются — особенно в преддверии парламентских выборов, назначенных на 15 октября этого года. С другой стороны, как отмечает Стремидловский, «на фоне массового перевооружения польской армии, закупок новых танков, гаубиц, самолетов, систем залпового огня и прочих «красивых игрушек» непонятно, откуда возьмутся люди, которые будут их осваивать». А это значит, что если «Право и Справедливость» сумеет удержать власть по итогам этих выборов, то вскоре вопрос о возвращении призыва может быть поставлен вполне открыто.


Виктор Неделин

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Страны
Белоруссия
Великобритания
Польша
США
Южная Корея
Продукция
AH-64
C-130
F-16
FA-50
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