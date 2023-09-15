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Известия.ru

Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 68 воздушных судов КНР

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/XinHua/Yang Yang

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 68 воздушных судов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщается 14 сентября на сайте тайваньского оборонного ведомства.

Действия были зафиксированы к 06:00 (01:00 мск).

Как уточняется, 40 воздушных судов китайской армии пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова.

Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией и развернул ракетные комплексы наземного базирования.

В конце августа агентство Reuters сообщало, что администрация президента США Джо Байдена одобрила выделение $80 млн на военные поставки Тайваню в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF. Госдепартамент США 23 августа одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.


5 июля директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что ситуация вокруг Тайваня будет ухудшаться, причиной тому становятся действия США. По словам Кашина, конфликт не предопределен, но есть существенная вероятность его начала между 2024–2027 годами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-16
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