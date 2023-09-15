Специалисты АО "Решетнев" получили двигатель для спутника "Марафон"

Он предназначен для коррекции орбиты и увода с нее

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты АО "Решетнев" (входит в Роскосмос) получили двигатель для космического аппарата "Марафон", предназначенный для коррекции орбиты и увода с нее. Двигатель поставлен ОКБ "Факел" (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения "Энергомаш" госкорпорации). Об этом говорится в Telegram-канале космического предприятия.

"В АО "Решетнев" поставлена двигательная установка разработки АО "ОКБ "Факел". Она предназначена для космического аппарата "Марафон", создаваемого в рамках федерального проекта "Сфера". Спутникостроители провели входной контроль двигательной установки: проверили внешний вид и целостность, давление консервации в баке, а также необходимые электрические параметры элементов оборудования", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в ближайшее время установку передадут в сборочный цех для установки на космический аппарат и проведения испытаний.

В декабре прошлого года гендиректор ОКБ "Факел" сообщал ТАСС о создании макета двигательной установки, предназначенной для коррекции орбиты и увода космических аппаратов "Марафон".

"Марафон-IoT" - спутниковая группировка для предоставления услуг интернета вещей, которая будет создана в рамках программы "Сфера". Всего в ее состав войдут более 250 аппаратов весом не более 50 кг каждый. Они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км.