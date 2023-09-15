Киев разрабатывает ряд новых беспилотников и роботизированных систем оружия

ЦАМТО, 14 сентября. Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированных систем оружия. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью испанской газете Mundo.

"Мы разрабатываем целый ряд новых беспилотников и роботизированных систем оружия", – заявил А.Борняков.

Согласно его заявлению, недавно были испытаны 25 новых моделей. По данным издания, эти испытания прошли в конце августа, на них присутствовал вице-премьер Украины Михаил Федоров.

Как напоминает "РИА Новости", ранее в Генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть" линию всю фронта. При этом, по словам вице-премьера Украины М.Федорова, часть беспилотников уже выполняют боевые задачи – в частности, это сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel Evo 2, украинские UkrJet, Skyeton и SKIF, которые помогают вести разведку. Он уточнил, что дроны-камикадзе Warmate 3.0 выявляют и поражают легкобронированную технику и ПВО, а беспилотники Penguin C-MIL Mk 2 UAS передают полученные данные по зашифрованным цифровым каналам.