ThyssenKrupp Marine Systems начала строительство головной НАПЛ "Тип-212CD" для ВМС Норвегии

ЦАМТО, 14 сентября. Компания ThyssenKrupp Marine Systems объявила о состоявшейся 12 сентября на верфи в Киле церемонии, посвященной началу строительства первой НАПЛ "Тип-212CD" для ВМС Норвегии.

В мероприятии приняли участие министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Строительство осуществляется в рамках совместно реализуемой ВМС Норвегии и Германии программы закупки НАПЛ "Тип-212CD" (Common Designs; U212CD). Подписанный в июле 2021 года контракт на строительство 6 подлодок серии для двух стран (четырех для ВМС Норвегии и двух для ВМС Германии) стал крупнейшим в истории ThyssenKrupp Marine Systems.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2017 года Минобороны Норвегии объявило, что норвежское правительство выбрало Германию в качестве стратегического партнера для реализации программы поставки подводных лодок нового поколения. Кроме того, стороны достигли соглашения о расширении сотрудничества и по другим проектам.

В рамках сотрудничества Норвегия приобретает четыре подводные лодки, получившие обозначение "Тип-212CD", которые будут построены ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в Киле. ВМС Германии закупят две подлодки в аналогичной конфигурации. В перспективе количество участников проекта может увеличиться.

Сотрудничество в рамках проекта также будет распространяться на подготовку личного состава, проведение учений, поставку запасных частей, техническое обслуживание, ремонт и модернизацию, промышленную кооперацию между оборонными предприятиями двух государств. Это позволит странам сэкономить средства на приобретении и эксплуатации НАПЛ.

В июле 2021 года компания ThyssenKrupp Marine Systems официально объявила о получении заказа на постройку шести идентичных НАПЛ "Тип-212CD" для ВМС Норвегии и Германии. Соответствующие контракты были подписаны с закупочными органами Норвегии и Германии. В связи с пандемией COVID-19 церемония была проведена в виртуальном формате посредством видеоконференцсвязи. Стоимость заказа, включающего поставку двух подводных лодок для ВМС Германии и четырех – для ВМС Норвегии, составляет 5,5 млрд. евро.

ThyssenKrupp Marine Systems также подписала соглашение о сотрудничестве с выступающей партнером норвежской компанией Kongsberg.

Согласно планам, строительство головной подводной лодки для ВМС Норвегии начнется в 2023 году. Ее поставка запланирована на 2029 год. Поставки двух подлодок ВМС Германии должны состояться в 2032 и 2034 году. В рамках подготовки к выполнению контракта в 2019 году ThyssenKrupp Marine Systems инвестировала в проект около 250 млн. евро для создания в Киле международного центра компетенций в области строительства неатомных подводных лодок. Специально под проект на территории верфи в Киле за два года был построен новый судостроительный цех.

НАПЛ будут применяться для противолодочной и противокорабельной борьбы, ведения разведка и поддержки операций ССО. Как планируется, подводная лодка класса "Тип-212CD" станет дальнейшим развитием НАПЛ класса "Тип-212А". Ее длина составит 74 м, ширина – 10 м, высота – 13 м, надводное водоизмещение – 2500 куб.м. Она будет отличаться уменьшенной акустической сигнатурой, расширенным возможностями обеспечения ситуационной осведомленности, сетевой системой связи с подразделениями союзников.

Норвегия и Германия намерены создать совместный офис управления эксплуатацией НАПЛ, укомплектованный личным составом из двух стран, для планирования и проведения технического обслуживания и модернизации всех шести подводных лодок.

На военно-морской базе Хоконсверн недалеко от Бергена в Норвегии строится специализированная верфь для технического обслуживания норвежских и немецких подводных лодок "Тип-212CD", которая, как ожидается, будет готова в 2029 году, к моменту принятия первой подводной лодки на вооружение.