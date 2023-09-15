Германия передала Украине новый пакет военной помощи, включающий партию модернизированных БМП Marder

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Германия поставила Украине еще одну партию модернизированных боевых машин пехоты Marder, техника вошла в новый пакет военной помощи, о котором немцы объявили накануне. Сведения о поставке размещены на сайте правительства ФРГ.

Украинская армия получила на вооружение двадцать боевых машин пехоты Marder, предварительно прошедших ремонт с модернизацией на предприятиях концерна Rheinmetall. Кроме самих БМП, немцы поставили и боеприпасы к ним, количество не называется. С большой долей вероятности можно утверждать, вся техника уже находится на Украине, так как Берлин сообщает о передаче постфактум.

Однако, одними БМП помощь не ограничилась, данный пакет включает еще много позиций, которые должны усилить украинскую армию в ее противостоянии с российскими войсками. Берлин передал ВСУ две машины разминирования Wisent 1 для помощи в преодолении минных полей, установленных на Запорожском направлении, если только не будут сразу подбиты. Не забыли они и про артиллерию, снабдив ВСУ еще 3 тысячами снарядов калибра 155 мм.

Также в пакет вошли: материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов; система наблюдения спутниковой связи Satcom; 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun; 2 мобильные антенные системы; 10 систем обнаружения дронов; седельный тягач 8×8 HX81 и 4 полуприцепа; 9 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы); 5 грузовиков 8×8; 3 машины скорой помощи; 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.

Стоит отметить, что Германия, наряду с США, на сегодняшний день являются основными спонсорами режима Зеленского, поставляя ему все необходимое для продолжения войны. Конечно, США передают Украине львиную долю вооружений, но и вклад Германии не маленький. А учитывая обещанные танки и другую бронетехнику, немцы уверенно застолбили за собой второе место по объемам помощи Украине.