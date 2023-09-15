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Известия.ru

Эксперт отметил негативные последствия помощи Украине для ВПК США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Mauricio Campino

Стремление американских властей оказывать военную поддержку Украине может негативно повлиять на обороноспособность США. Об этом в среду, 13 сентября, предупредил аналитик InsideOver Андреа Мураторе.

Он отметил, что уже сейчас наблюдаются сбои в поставках истребителей F-35 ВВС США. Компания-производитель Lockheed Martin заявила, что реализация программы откладывается до следующего года из-за «проблем с аппаратным и программным обеспечением».

Также специалист подчеркнул, что сегодняшние приоритеты Вашингтона грозят ростом напряженности в отношениях с другими государствами.

«Отправленная на Украину партия Javelin означает не просто отнятую у Тайваня партию противоракетных комплексов, но и на один F-35 меньше для НАТО. Сокращение F-35 для НАТО, в свою очередь, означает меньшую поддержку таких стран, как Дания <...> Всё это оказывает давление на западные цепочки поставок, главным образом американские», — объяснил Мураторе.

В конечном итоге, по словам аналитика, многие страны рискуют столкнуться с дефицитом в военной сфере.

Между тем накануне президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума отметил, что передача Киеву западной техники, в частности, истребителей F-16 и кассетных боеприпасов, лишь затягивает конфликт.

Тогда же стало известно, что США в различной форме предоставили Украине помощь на сумму порядка $111 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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Страны
Дания
Россия
США
Тайвань
Украина
Продукция
F-16
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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