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Британия получит лазерное оружие для борьбы с БПЛА

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Raytheon
Raytheon.
Источник изображения: Brendan McDermid / Reuters

Компания Raytheon UK начала подготовку к испытаниям и интеграции лазерного оружия. Размещенную на бронеавтомобиле систему получит Минобороны Великобритании. Об этом сообщает UK Defence Journal.

Систему будут испытывать на предприятии в Шотландии. 15-киловаттный лазер, который установят на шасси бронеавтомобиля Wolfhound, предназначен для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В ходе четырехдневных испытаний в США лазерная система успешно обнаруживала и поражала беспилотники в различных условиях.

Минобороны заключило соглашение с Raytheon UK на разработку и установку лазерного оружия на Wolfhound в 2021 году.

В августе источник РИА Новости сообщил, что на одном из российских полигонов прошли успешные испытания боевого лазера, предназначенного для ликвидации беспилотников. Оружие поражало дроны в ближней зоне.

В апреле издание Defense News писало, что в США испытали лазерную систему противовоздушной обороны ближнего действия, создаваемую в рамках программы Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD). Устройство на шасси бронетранспортера Stryker сбило несколько дронов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
Stryker
Компании
Raytheon
Проекты
БПЛА
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