Yeni Çağ: США пытаются вынудить Россию начать военные действия на Кавказе

Америка разрушила Иран и Ирак, потому что они представляли угрозу для нее. И сегодня США пытаются провернуть аналогичный сценарий в отношении России и Украины, пишет Yeni Çağ. Москва не пала, вопреки ожиданиям Вашингтона. Поэтому он открывает второй фронт – на Кавказе.

В 1950-х годах разведывательная организация США (CIA, Central Intelligence Agency, Центральное разведывательное управление) снабжала оружием и деньгами политических и военных лидеров Ирака, а взамен пыталась создать антикоммунистический фронт. Однако в ночь на 14 июля 1958 года прозападная иракская администрация была свергнута в результате переворота вооруженных сил, во главе государства встал генерал Касем (Kasım), который открыл двери Советской России. ЦРУ, не теряя времени, стало внедряться в партию Баас. В отношении генерала Касема было совершено два покушения, но они не увенчались успехом. Пять лет спустя произошел переворот, поддержанный ЦРУ, и в Ираке вновь усилилось влияние США.

Али Салех Саади (Ali Salih Sadi), занимавший пост министра внутренних дел Ирака в 1960-е годы, вспоминал: "Мы пришли к власти на поезде ЦРУ". В этом поезде также находился диктатор с блестящим будущим. Это был Саддам Хусейн (Saddam Hüseyin), чья звезда взошла при поддержке ЦРУ. Во время восьмилетней ирано-иракской войны 1980-1988 годов США встали на сторону Саддама и оказывали ему разведывательную поддержку. Кроме того, Соединенные Штаты исключили Ирак из списка стран, поддерживающих терроризм, положительно отзывались о Саддаме.

В ходе ирано-иракской войны 1980-1988 годов те же США через Израиль поставляли оружие и Ирану для использования против Ирака. Религиозный деятель Мехди Хашеми (Mehdi Haşimi), один из основателей Корпуса стражей исламской революции и важная фигура в иранской разведке, разоблачил поставки оружия между Ираном и США (Израилем) в то время, в связи с чем был осужден за преступление, совершенное в прошлом, и казнен. Монтазери (Muntazeri), который, как ожидалось, возглавит страну после Хомейни (Humeyni), был отстранен от дел, поскольку выступал против закупок оружия у Израиля. С 1997 года до самой смерти в 2009 году он находился под домашним арестом.

Монтазери описывает продажу оружия Ирану из Израиля следующим образом: "Представители Рональда Рейгана тайно приезжали в Тегеран и вели переговоры с Ираном о поставках оружия. Я выступил против этого и сказал: “Мы собираемся воевать против Ирака оружием, полученным из Израиля? Это неправильно”. Потому что США продавали оружие Ирану через Израиль. Я сказал: “Неправильно покупать оружие у Израиля, врага мусульман, и воевать против мусульман в Ираке”. Однажды вечером в доме Хомейни я также предупредил, что покупать оружие у Израиля ошибочно. Эта новость появилась в одной из ливанских газет и очень встревожила руководство. Вот почему Мехди Хашеми судили и казнили".

США разрушали две мусульманские страны, которые могли представлять угрозу для них самих, путем сотрудничества с их лидерами. В ирано-иракской войне погиб один миллион человек. Война нанесла экономический ущерб в размере 150 миллиардов долларов. Этот конфликт, в котором не было победителей, за восемь лет истощил военные и экономические ресурсы обеих стран, как того и хотели США. Америка, с одной стороны, продавала оружие через Израиль, с другой – не позволила двум мусульманским государствам представлять угрозу для нее. В этой войне Хомейни и Саддам Хусейн служили целям США.

В 2003 году те же США вторглись в Ирак на основании наличия оружия массового поражения, чтобы развалить эту страну и уничтожить Саддама. Через год после вторжения глава ЦРУ Джим Пэвитт (JimPavitt) признался: "У нас было немного источников информации внутри Ирака. Из одного грамма разведданных была создана тонна предположений", – опровергнув предыдущие донесения. Расследование показало, что выводы ЦРУ об иракском оружии были плодом воображения.

Премьер-министр Великобритании того времени Тони Блэр (Tony Blair), который был одной из ключевых фигур войны и поддерживал вторжение в Ирак в 2003 году, также признал, что это вторжение было основано на лжи. "Я прошу прощения за то, что полученная нами информация была неверной, – заявил Блэр. – Я также прошу прощения за некоторые ошибки, допущенные на этапе планирования [войны], и за наше непонимание того, что произойдет со свержением режима". Тем не менее Ирак был разорван на части, погибло полтора миллиона человек, были посеяны семена периода хаоса на долгие годы. Регион превратился в ферму по производству террористических организаций, таких как "Аль-Каида"* и ИГИЛ*. Затем Ливия и Сирия были снесены так называемой "арабской весной" 2011 года, а на самом деле "кровавой осенью". США, используя марионеточные страны и лидеров, одним выстрелом убили сразу нескольких зайцев. Разделили Ирак, Ливию, Сирию, которые могли своим присутствием мешать Израилю и США.

2022-й год... Членство Украины в НАТО и ЕС было красной линией для России. США постоянно повторяли свои провокации с вступлением Украины в Североатлантический альянс. Россия 24 февраля 2022 года начала военную операцию. На стадии подготовки Киева к этому Вашингтон и другие западные столицы не предоставили системы противовоздушной обороны и вооружения, которые могли бы предотвратить российское наступление. Позже США нарастили поддержку Украины с тем, чтобы затянуть военный конфликт. А поплатилась за все только Украина. Теперь это страна с разрушенной инфраструктурой и городами в руинах. Соединенные Штаты вновь применили аналогичный сценарий. Они стремились через Украину развалить Россию в военном и экономическом отношениях, чтобы она больше не представляла угрозы для них. Однако Америка не получила того, на что рассчитывала. Россия не развалилась.

2023-й год... США вновь задействуют неизменный сценарий. На этот раз Россию провоцируют через Армению. Присутствие НАТО на Южном Кавказе – красная линия для Москвы. Председатель комитета по расширению НАТО призвал Армению подать заявку на присоединение к блоку. Каждый, кто знает НАТО, понимает, что этот призыв был сделан с целью спровоцировать Россию. Ведь в нынешних условиях Армения не может стать членом альянса. Это займет как минимум лет двадцать. Цель ясна: заставить Россию осуществить военное вторжение в Армению и тем самым обеспечить открытие второго фронта на Южном Кавказе, помимо Украины. А в итоге добиться цели развалить Россию в военном и экономическом отношениях, чего не получилось достичь с помощью Украины. США вновь стремятся одним выстрелом убить нескольких зайцев... С открытием Россией второго фронта на Южном Кавказе столкнуть лбами Иран с Азербайджаном и Турцию с Ираном, в конечном счете ослабить военную мощь России и Ирана, максимально измотать Турцию и Азербайджан.

Турция, Иран и Россия не попадут в эту ловушку США.

История – это поле народов, на котором пожнешь то, что посеешь. Поле, где ветер превращается в бурю, а буря – в землетрясение...

Автор: Наим Бабюроглу (Naim Babüroğlu)

* Террористическая организация, запрещена в РФ