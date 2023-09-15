"Курганмашзавод" заявил об интересе пехоты к БМП "Манул"

"Курганмашзавод": сухопутные войска России заинтересовались БМП "Манул"

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Российские Сухопутные войска заинтересовались новой боевой машиной пехоты "Манул" с передним расположением двигателя, опыт спецоперации показывает, что заложенные в "Мануле" решения полезны на поле боя, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов.

"Специальная военная операция на сегодняшний день показывает, что решения, которые есть в "Мануле", были бы полезны на поле боя. Прежде всего к машине проявили интерес Сухопутные войска", - сказал Хромов.

Он отметил, что особенности "Манула", созданного на базе БМП-3, - удобный выход с аппарелью в кормовой части машины за счет переднего расположения двигателя и необитаемый боевой модуль.

По словам заместителя исполнительного директора, идея "Манула" еще и в том, чтобы максимально использовать задел по БМП-3, что не требует коренной перестройки производства по изготовлению составных частей машины. "Ходовая часть та же самая, трансмиссия такая же, электрооборудование такое же и так далее. Это более легкий переход к машине следующего поколения", - сказал специалист.

Он добавил, что "Манул" - инициативная разработка КМЗ.