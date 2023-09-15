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ТАСС

Пуск реакторов "Адмирала Нахимова" планируется в ноябре

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Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

Источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что запланированный физический пуск "знаменует начало практических полномасштабных испытаний реакторов в разных режимах"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Физический пуск двух реакторов тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442М в ходе ремонта и модернизации на "Севмаше" планируется на ноябрь 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Запланированный на ноябрь физический пуск знаменует начало практических полномасштабных испытаний реакторов в разных режимах. Фактически это означает выход на определенный уровень мощности реакторов, чтобы потом можно было сделать вывод о работоспособности всей ядерной энергетической установки", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил ТАСС в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023", что крейсер впервые выйдет после модернизации на ходовые испытания в мае следующего года.

Крейсер находится в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. По данным открытых источников, он будет нести, в частности, десять универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс" каждый. 

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