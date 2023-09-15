Прикладное значение: в России предлагают ужесточить оборот оружия

Кто может лишиться права на приобретение «средств самозащиты» и при чем тут гражданство РФ

В России предлагают ужесточить оборот оружия в целях повышения безопасности в стране. Инициатива содержит запрет свободной продажи гражданского оружия ограниченного поражения и огнестрельного гладкоствольного лицам, получившим гражданство РФ менее пяти лет назад. Законопроект внесет в ГД лидер фракции СР Сергей Миронов, выяснили «Известия». Инициативу готовы поддержать в Совете по правам человека. Там заявили, что готовят аналогичные меры, которые будут предложены правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Выдержать срок

В Госдуме предлагают ужесточить оборот оружия, в частности запретить его продавать мигрантам, которые получили гражданство РФ менее пяти лет назад. Об этом говорится в законопроекте, который был подготовлен с участием лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. Документ имеется в распоряжении «Известий».

«Учитывая… возникающие новые угрозы и вызовы для безопасности государства и граждан РФ, предлагается установить дополнительные механизмы защиты в рамках режима оборота оружия», — говорится в пояснительной записке к документу. В том числе речь идет о тех, кто получил гражданство в упрощенном порядке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Источник изображения: iz.ru

В ней отмечается, что действующее законодательство определяет гражданство как устойчивую правовую связь лица с РФ, которая выражается в совокупности взаимных прав и обязанностей. Однако, чтобы понять истинное отношение нового гражданина к стране, нужно время, которого не остается в условиях упрощенного порядка. Например, еще в 2022 году президент Владимир Путин подписал указ о том, что гражданами России могут стать все украинцы, а не только жители новых территорий. Для получения паспорта им не нужно будет проживать в нашей стране пять лет, сдавать экзамен по русскому языку и иметь источник дохода. Кроме того, рассмотрение заявки займет три месяца, а не год.

«Данным федеральным законом предлагается установить запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны лицами, имеющими гражданство РФ менее пяти лет. Предлагаемый пятилетний период нахождения в гражданстве позволит более эффективно оценить устойчивую правовую связь с Россией», — отмечается в документе.

Как пояснил «Известиям» Сергей Миронов, сегодня в ряде регионов России складывается неблагоприятная криминогенная обстановка, вызванная засилием мигрантов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

— Приехав в РФ, многие граждане стран СНГ стремятся как можно скорее получить российское гражданство. Как правило, это молодые, здоровые парни. В российскую армию они идти служить не хотят, но зато огнестрельное оружие «для самообороны» покупают исправно. Лично меня такое положение дел сильно тревожит, — заявил парламентарий.

Он также усомнился в том, что мигранты могут обеспечивать сохранность купленного оружия, как того требует российское законодательство.

— Вместе с патронами оно должно храниться в сейфе или металлическом шкафу из прочного металла так, чтобы это не причинило вреда другим людям. Но где гарантия, что эти правила будут соблюдаться? — пояснил он.

Как сообщили в пресс-службе партии, инициативу планируют внести в нижнюю палату 14 сентября.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой оценить перспективы поддержки законопроекта.

Не допустить роста преступности

Фото: ТАСС/Егор Алеев Источник изображения: iz.ru

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член президиума Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил «Известиям», что в СПЧ готовят аналогичные предложения, которые будут представлены правительственной комиссии по профилактике правонарушений в рамках противодействия «этническим анклавам».

— Этот законопроект заслуживает поддержку. Неважно, какая партия его внесет, ситуация очень тревожная. Лично мне известно много случаев, когда после получения гражданства РФ мигранты сразу идут покупать оружие для самообороны. Спрашивается, а зачем? В России на них никто не нападает, — пояснил правозащитник.

Он рассказал, что общался со многими продавцами оружия, которые в частных разговорах подтверждают эту информацию.

— Мы со своей стороны будем добиваться введения этих ограничений. Говорить о том, что права этих людей будут этим нарушаться, некорректно, так как в российском законодательстве есть статья «Лишение гражданства» за действия, создающие угрозу национальной безопасности страны, — подчеркнул Кирилл Кабанов.

Фото: РИА Новости/Андрей Стенин Источник изображения: iz.ru

Эксперт полагает: в случае, если свободная продажа оружия сохранится, это может привести к росту преступности и группировок.

По данным МВД, с января по июнь 2023 года мигранты совершили в России 22 тыс. преступлений, это на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Большая часть из них — почти 18,5 тыс. — приходится на граждан СНГ. Это также на 6,5% больше, чем в прошлом году.

В других партиях отнеслись к инициативе по-разному.

В «Единой России» «Известиям» сообщили, что изучат законопроект после того, как он поступит в Госдуму.

— Как только этот законопроект внесут в Госдуму, мы его внимательно изучим. Наша партия очень внимательно относится к вопросам безопасности и, в частности, к обороту оружия, — пояснил «Известиям» зампред фракции Адальби Шхагошев.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель Источник изображения: iz.ru

В КПРФ считают, что нужно запретить свободно продавать все виды оружия, кроме охотничьего, и не только мигрантам, но и всем остальным россиянам.

— Нас должны защищать государство и правоохранительные органы, как это было в СССР. Если каждый будет защищать себя сам, то ничем хорошим это не закончится, — пояснил депутат ГД, коммунист Николай Арефьев.

Первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил «Известиям», что прежде, чем давать оценку инициативе, следует изучить статистику преступлений, а также посоветоваться с Росгвардией на предмет существования такой проблемы.

— Мы же не можем дискриминировать людей, которые стали гражданами РФ. Они получают все права и обязанности, согласно Конституции. Возможно, нужно просто более тщательно проверять тех людей, которых мы принимаем в свое гражданство. Во-вторых, напомню, что прежде, чем получить право на покупку оружия, человек проходит обучение и соответствующие проверки. Поэтому в этом вопросе надо тщательно разобраться, — отметил депутат.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey Источник изображения: iz.ru

Председатель общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев, напротив, поддержал законопроект. По его словам, в ряде стран такие ограничения уже введены.

— Например, в Германии те, кто хочет получить гражданство, проходят процедуру натурализации, на которую уходит от шести лет. За это время в том числе они должны пройти интеграционные курсы и сдать экзамен на знание языка. Поэтому это нормальная практика, так как мы должны знать, кто приезжает жить в нашу страну, — считает эксперт.

Наталья Башлыкова