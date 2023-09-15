Хам себе враг: Кулеба резко ответил министру Германии из-за ракет

В Киеве уверены, что Берлин в итоге поставит Taurus Украине

Во время визита в Киев министр иностранных дел ФРГ заявила, что не может обещать Киеву поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus. Ее украинский коллега ответил, что Германия сделает это в любом случае, а также упрекнул немецкие власти в пустой трате времени. В Берлине опасаются, что ВСУ будут наносить удары по целям на территории России. Подробности — в материале «Известий».

Ограничение радиуса

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Киев 11 сентября с необъявленным визитом — за неделю до Генассамблеи ООН. Эта поездка на Украину стала четвертой с начала СВО. В украинскую столицу немецкий министр прибыла на бронированном поезде из Польши.

Всё внимание СМИ было приковано к вопросу о поставках Германией дальнобойных крылатых ракет Taurus. Внутри правящей коалиции ФРГ регулярно вспыхивают споры относительно увеличения поставок Украине. Накануне глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман обвинила канцлера Германии Олафа Шольца в том, что «он один блокирует решение [о поставках] внутри коалиции». «Это безответственно», — заявила она.

Ракета Taurus Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Сам глава немецкого правительства на вопрос о возможных поставках Украине Taurus предпочел не отвечать, подчеркнув только, что Берлин и так передал Киеву много вооружений, включая артиллерийские установки и танки.

Газета Die Zeit сообщила, что нынешняя ситуация с Taurus уже 12-я по счету, когда канцлер затягивает поставки. Так же обстояло дело с танками Leopard и зенитными самоходными установками Gepard.

Месяц назад Der Spiegel рассказал о секретных переговорах между немецкими властями и представителями оборонной промышленности Германии о возможных поставках Киеву немецких ракет Taurus.

Отмечалось, что Шольц был бы готов предоставить ракеты, но при условии их модификации. В настоящее время радиус их действия 500 км. Канцлер хотел бы его уменьшить, чтобы не допустить нанесения ударов по территории России. В целом производители говорят, что можно внести такие изменения, но на это потребуется время.

Ожидается, что окончательное решение о поставках может быть принято в течение нескольких месяцев.

Чем быстрее, тем лучшее

Бербок заявила, что не может обещать Украине поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus. «Недостаточно просто обещать, что мы будем выполнять определенные запросы. Это касается того, что все вопросы надо полностью и тщательно прояснить», — сообщила она.

Президент Украины Владимир Зеленский встречается с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок Источник изображения: Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Вслед за немецким министром иностранных дел слово взял глава украинского МИДа. «Вы спросили, дала ли Анналена мне надежду по поводу Taurus. Нет, я бы не сказал, что Анналена вышла за пределы официальной позиции немецкого правительства. Но вы сделаете это в любом случае, это только вопрос времени, и я не понимаю, почему мы теряем время», — резюмировал Дмитрий Кулеба.

Украинский министр подчеркнул, что в Киеве не считают объективным ни один из аргументов против поставок ракет. «Мы говорим германскому правительству: «Мы уважаем ваши дискуссии, мы уважаем ваши процедуры», но из всего, что мы знаем о Taurus, нет ни одного объективного аргумента против их передачи. У вас есть вопросы, мы готовы ответить на них позитивно, давайте сделаем это. Чем быстрее это произойдет, тем больше это будет цениться», — заявил Кулеба.

Редкое хамство

Слова украинского министра иностранных дел вызвали возмущение многих пользователей соцсетей. «Вы всё равно это сделаете». Даже ни один из членов партий прошлых лет не сравнится с ним — это столь редкое хамство», — отреагировал пользователь с ником Matteo в комментариях под публикацией газеты Kronen Zeitung.

Главы МИД Германии и Украины Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции по итогам переговоров Источник изображения: Фото: REUTERS/Efrem Lukatsky

Схожие посты публиковали и другие комментаторы: «Кулеба действительно обнаглел... И Германия настолько слаба, что даже ничего не говорит об этом... Почему никто с немецкой стороны не спрашивает, что случилось с «Северными потоками», господин Кулеба?», «Из такой выходки можно сделать только два вывода. Либо они уже лишились рассудка, либо за ними стоит какая-то другая контролирующая сила, которая рассматривает Германию как 51-й штат».

В ожидании новостей из Вашингтона

Ситуация с поставками Taurus в распоряжение Киева повторяет весь прошлый опыт организации немецкого оружия на Украину, отметил научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России, эксперт РСМД Артем Соколов.

— Шаг за шагом Берлин был вынужден отказываться от своих принципиальных позиций в вопросах ограничений поставок, согласившись на поставки тяжелого вооружения и танков Leopard, — указал собеседник.

Украинские солдаты возле танка Leopard 1A5 Источник изображения: Фото: REUTERS/Annegret Hilse

По словам германиста, как и раньше, немецкое руководство опасается, что поставляемое президенту Украины Владимиру Зеленскому оружие будет использоваться для пространственной эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями.

— ФРГ не в состоянии обеспечить контроль над его применением и оказывать влияние на Киев в целом. На фоне неудачного контрнаступления ВСУ и нарастания кризисных явлений в украинском руководстве немецкие власти могут опасаться и перспективы захвата ракет российскими войсками, — отметил эксперт.

Директор института РУССТРАТ Елена Панина считает, что в Берлине ждут действий со стороны Вашингтона. «Что касается собственно поставки немецких ракет Taurus, то германские власти ожидают от США публично озвученного решения об аналогичной передаче Киеву тактических баллистических ракет ATACMS. Пусть даже без практических действий, как и в схеме по передаче танков», — полагает эксперт.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер 11 сентября заявил, что США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Киеву ракет дальнего действия ATACMS, при этом новых решений на этот счет пока не принято. «Мы продолжаем вести переговоры с нашими украинскими коллегами, а также на внутреннем уровне по данному вопросу», — пояснил он.

Запуск ракеты MGM-140 ATACMS Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/US Army

Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут законной целью для России.

В МИДе отметили, что государства НАТО, поставляя оружие Украине, «играют с огнем». По словам Лаврова, Вашингтон и альянс напрямую участвуют в украинском конфликте «не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, Германии, Италии и других стран».

«Хозяин у Германии и Украины общий — все это понимают. Так что попытки Берлина изображать суверенную политику выглядят странно», — подытожила Елена Панина.

Ксения Логинова