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ТАСС

Аналитик считает, что поддержка Украины может повредить американскому ВПК

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Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/GEORGI LICOVSKI

О перебоях уже свидетельствуют задержки по программе поставок ВВС США истребителей F-35 новейшей конфигурации

РИМ, 14 сентября. /ТАСС/. Военная поддержка Киева со стороны Вашингтона рискует подорвать мощности американского военно-промышленного комплекса и ставит перед необходимостью выбора между удовлетворением нужд собственной обороны и обеспечением союзников по НАТО или какой-то неопределенной перспективой для Украины. Как пишет аналитик InsideOver Андреа Мураторе, о перебоях уже свидетельствуют задержки по программе поставок ВВС США истребителей F-35 новейшей конфигурации.

Ранее их производитель - компания Lockheed Martin - уведомила, что поставки откладываются до следующего года из-за "проблем с аппаратным и программным обеспечением".

"Не стоит забывать и тот факт, что многие страны - союзники США по НАТО также зависят от F-35, усиление их ВВС считается приоритетом для увеличения потенциала Североатлантического альянса в сдерживании России и расширения "глобальной" проекции в антикитайском ключе", - пишет автор.

"Отправленная на Украину партия Javelin означает не просто отнятую у Тайваня партию противоракетных комплексов, но и на один F-35 меньше для НАТО. Сокращение F-35 для НАТО, в свою очередь, означает меньшую поддержку таких стран, как Дания, где их ждут, чтобы на Украину отправить F-16. Все это оказывает давление на западные цепочки поставок, главным образом американские", - продолжает он.

Учитывая ситуацию на фронте и нынешнюю точку конфликта, отмеченного сложностями с обеих сторон, "западная военная промышленность рискует столкнуться с серьезным дефицитом", заключил аналитик. 

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Дания
Россия
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Украина
Продукция
F-16
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
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