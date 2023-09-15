Действия России встревожили финнов. Министр обороны поспешил их успокоить

Yle: российские ангары на границе с Финляндией не представляют для нее угрозы

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает строительство ангаров для военной техники в Алакуртти и Петрозаводске частью обычной деятельности России, сообщает Yle. По его словам, у финнов нет причин для беспокойства.

По данным телерадиокомпании Yle, Россия возвела большие ангары для военной техники недалеко от финской границы. На спутниковых снимках видно, что новые ангары появились на территории гарнизона Алакуртти и на территории военного склада в Петрозаводске.

Министр обороны Антти Хяккянен (Antti Häkkänen, "Национальная коалиция") уверяет, что эта информация не стала неожиданностью для руководства политики безопасности Финляндии. По его словам, изменения, произошедшие на территории гарнизона и военного склада, не представляют угрозы для Финляндии. "Мы были в курсе этих изменений. Наша разведка очень хорошо осведомлена о том, что происходит на прилегающих к Финляндии территориях".

Ранее об этих изменениях публично не сообщалось. По словам Хяккянена, никакой исключительной активности вблизи границы не наблюдается. Он заявляет, что Россия направила свои силы на Украину.

Хяккянен: ближайшие годы покажут, будет ли Россия продвигаться в реализации своих планов

Россия неоднократно грозилась ответить на членство Финляндии и Швеции в НАТО. В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует усилить присутствие своих вооруженных сил у финской границы.

"Об этих планах сообщалось публично, и мы вместе с нашими союзниками внимательно следим за ними. Продвинется ли реализация планов — вопрос ближайших нескольких лет. Финляндия готовится к любым вариантам", — говорит Хяккянен.

Гарнизон Алакуртти расположен всего в 50 километрах от государственной границы. Склад военной техники в Петрозаводске является крупнейшей в России концентрацией техники вблизи границы с Финляндией.

На территории гарнизонов у границы с Финляндией не происходило никаких изменений уже продолжительное время. Означают ли нынешние действия, что Россия намерена усилить свои вооруженные силы на границе НАТО и Финляндии?

Министр обороны Антти Хяккянен не считает, что строительство ангаров имеет какое-то отношение к Финляндии. "Ангары, конечно, больше связаны с содержанием и обслуживанием техники и украинским фронтом".

По словам министра Хяккянена, строительство ангаров — обычная деятельность на территории страны, угроза для Финляндии не возрастает. "Что будет в ближайшие несколько лет с заявленными Россией планами, пока неизвестно. Финляндия усиливает оборону вместе со своими союзниками, и мы готовимся ко всем сценариям".

По словам Хяккянена, в настоящее время происходящее в соседних с Финляндией регионах беспокойства не вызывает. Нет признаков того, что Россия будет стремиться усилить гарнизоны, расположенные вблизи финской границы, считает Хяккянен.

"Финны могут спокойно спать по ночам", — уверен министр.

Автор: Марика Пауккери (Marica Paukkeri)