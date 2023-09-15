Астронавт Рубио поблагодарил «Роскосмос» за возможность безопасно вернуться домой

Американский астронавт Фрэнк Рубио выразил благодарность NASA и «Роскосмосу» за предоставленную возможность безопасно вернуться домой. Об этом он сообщил во время видеоконференции с руководством NASA 13 сентября.

Рубио и астронавты из России Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин прибыли на Международную космическую станцию (МКС) еще в сентябре 2022 года. Однако российский корабль попал под метеоритный дождь, в результате чего возвращение на Землю было отложено до момента прилета резервного борта за экипажем.

Планируется, что 27 сентября астронавты вернутся домой при помощи корабля «Союз МС-24». В случае приземления в этот день экипаж поставит новый рекорд — 371 день на МКС.

«Я думаю, что я счастливчик и мне выпала честь представлять наше агентство и страну», — отметил Рубио.

Ранее, 9 сентября, «Роскосмос» сообщил, что орбиту МКС подняли на 3,5 км перед запланированными на сентябрь полетами пилотируемых кораблей «Союз». Целью маневра было окончательное формирование условий баллистики для выведения на орбиту корабля «Союз МС-24» 15 сентября и возвращения на Землю «Союза МС-23» 27 сентября.