Войти
Известия.ru

Астронавт Рубио поблагодарил «Роскосмос» за возможность безопасно вернуться домой

424
0
0
Источник изображения: Фото: NASA

Американский астронавт Фрэнк Рубио выразил благодарность NASA и «Роскосмосу» за предоставленную возможность безопасно вернуться домой. Об этом он сообщил во время видеоконференции с руководством NASA 13 сентября.

Рубио и астронавты из России Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин прибыли на Международную космическую станцию (МКС) еще в сентябре 2022 года. Однако российский корабль попал под метеоритный дождь, в результате чего возвращение на Землю было отложено до момента прилета резервного борта за экипажем.

Планируется, что 27 сентября астронавты вернутся домой при помощи корабля «Союз МС-24». В случае приземления в этот день экипаж поставит новый рекорд — 371 день на МКС.

«Я думаю, что я счастливчик и мне выпала честь представлять наше агентство и страну», — отметил Рубио.

Ранее, 9 сентября, «Роскосмос» сообщил, что орбиту МКС подняли на 3,5 км перед запланированными на сентябрь полетами пилотируемых кораблей «Союз». Целью маневра было окончательное формирование условий баллистики для выведения на орбиту корабля «Союз МС-24» 15 сентября и возвращения на Землю «Союза МС-23» 27 сентября.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
18.10.2021
Ночью на МКС из-за сбоя в системе управления «Звезды» сработала сирена
29.03.2021
Экипажи новой экспедиции МКС провели тренировку на модуле "Наука" на Байконуре
26.09.2019
Ракета-носитель "Союз-ФГ", последняя в серии, вывела на орбиту корабль "Союз МС-15" с космонавтами на борту
11.02.2019
"Техника дает сбой": Роскосмос оправдался за аварии
25.10.2018
Пускам "Союзов" помешал российский закон
06.10.2014
Роскосмос: выводы комиссии об инциденте с "Союзом" объявят на следующей неделе
21.05.2014
NASA полетит без России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 10:40
  • 55217
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.09 09:56
  • 1
Минобороны Британии поставило украинской армии тяжелые транспортные дроны Malloy T-400
  • 15.09 09:22
  • 4
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 15.09 08:55
  • 445
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 15.09 07:10
  • 1
«Ростех» планирует создать процессор «Эльбрус-Б» на 60-нм техпроцессе
  • 15.09 05:18
  • 24
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 14.09 19:03
  • 2638
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 18:30
  • 1
Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана
  • 14.09 14:28
  • 0
Польский наемник Петр Миткевич от первого лица о войне на Украине
  • 14.09 10:34
  • 25
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 14.09 10:09
  • 2
В зоне СВО начали применять обеспечивающий преимущество над ВСУ ретранслятор "Облачко"
  • 13.09 20:07
  • 19
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 13.09 19:26
  • 2
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
  • 13.09 19:03
  • 55
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.09 16:18
  • 0
Все тайное когда-нибудь становится явным