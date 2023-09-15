Госдеп США разрешил продажу Южной Корее до 25 истребителей F-35

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Соединенные Штаты Америки смогут продать Республике Корея до 25 истребителей F-35. Соответствующее одобрение от Государственного департамента США получено, сообщили в американском военном ведомстве.

По информации Пентагона, общая стоимость сделки составит около 5 миллиардов долларов. Приобретая самолеты F-35, Южная Корея рассчитывает значительно увеличить мощь своих военно-воздушных сил. Сеул увеличивает расходы на оборону на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.

Ранее Южная Корея заключила договор с США о приобретении 40 истребителей F-35. Кроме того, на вооружении военно-воздушных сил страны находятся и другие самолеты американского производства, включая истребители F-16 и F-15Е.

Понятно, что США без особых проблем продают Сеулу новые самолеты, так как, во-первых, Южная Корея является платежеспособным покупателем большого количества американского оружия, а во-вторых, страна относится к наиболее надежным и ценным союзникам Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сейчас американская администрация заинтересована в том, чтобы Южная Корея, как и Япония, и Тайвань обладали собственными мощными вооруженными силами на случай вероятной конфронтации США с Китаем. Оптимальным вариантом развития событий в этом случае была бы война против Китая чужими руками, то есть силами тайваньской, возможно – японской и южнокорейской армий.