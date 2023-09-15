Гаврилов прокомментировал заявления Гросси о безопасности снарядов с ураном

Гаврилов: реакция Запада на сообщения о поставках Киеву британских снарядов с ураном примитивна

Глава делегации РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями на переговорах в Вене Константин Гаврилов в беседе с «Известиями» в среду, 13 сентября, прокомментировал ситуацию с поставкой на Украину снарядов с обедненным ураном и заявления по этому вопросу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Накануне Гросси заявил, что с точки зрения ядерной безопасности какие-либо радиологические последствия в использовании боеголовок с обедненным ураном отсутствуют.

Гаврилов сообщил, что тема поставок Киеву снарядов с использованием обедненного урана затрагивается российской делегацией регулярно, в частности, в этот день она поднималась на открытии заседания по канадскому председательству на форуме ОБСЕ. Как и ожидалось, никакой реакции со стороны западных стран не последовало, отметил Гаврилов.

«Реакция [западного сообщества] на сообщения о поставках британских снарядов с сердечниками из обедненного урана была очень примитивной. Нам заявляли, что это не опасно и проверено. На это мы приводили конкретные данные о том, как их применяли в Ираке, Югославии, других местах. И какие это имело последствия», — рассказал дипломат.

Он отметил, что, в частности, в докладе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ «по полочкам раскладывается, что означает применение таких снарядов».

«Последствия страшные: рак, заболевания почек, печени, детские заболевания, поражения почвы… Может, при их применении и нет такого сильного радиологического, радиационного заражения, и поэтому глава Международного агентства по атомной энергии Гросси сделал такие заявления, — поскольку это не относится к компетенции его ведомства», — указал Гаврилов.

Однако, по его словам, токсичность этих боеприпасов огромна. Он напомнил о проведенных в Италии исследованиях, где после участия около 7 тыс. итальянских военных в операции в Югославии, где использовались такие снаряды с ураном, умерло около 20% военных.

«Это очень опасное и смертельное оружие, которое поражает людей не только сейчас, а также следующие поколения, заражаются земли, и они становятся непригодными вообще для проживания», отметил глава делегации в Вене.

При этом он заметил, что западные страны поставляют эти вредоносные снаряды, а также кассетные боеприпасы из-за того, что всё больше сталкиваются с нехваткой обычных снарядов и вооружения, а также не хотят поставлять на Украину более дорогие виды боеприпасов.

«Для чего это делают западные страны? Им надо избавиться от обедненного урана. Его запасы уже ничего не стоят, они как отработанный материал. А вольфрам, который мог бы его заменить — дорогая штучка, и его не используют. Точно так же как с кассетными боеприпасами. Всё это используется, поскольку Запад испытывает снарядный голод, и ничего с этим сделать они не могут», — заключил Гаврилов.

11 сентября, комментируя заявления Гросси, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что такие слова «достаточно странно» слышать от руководителя МАГАТЭ, который должен следить за радиационной безопасностью и недопустимостью применения подобного рода боеприпасов. Швыткин назвал это очередным шагом к оправданию действий режима Киева.

Ранее, 9 сентября, военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал об опасности применения Вооруженными силами Украины снарядов с обедненным ураном.

По словам специалиста, сам по себе уран не имеет высокого уровня радиации. Но когда снаряд, изготовленный из обедненного урана, сталкивается с броней или каким-то еще прочным препятствием, образуется урановая пыль, которая оказывает вредное воздействие на организм человека.

6 сентября Пентагон официально объявил, что направит Киеву снаряды, содержащие обедненный уран, которые предназначены для танков Abrams. Сами танки Abrams также вскоре будут отправлены на Украину.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.