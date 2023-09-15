"Делают по-своему". На Западе назвали главные ошибки контрнаступления ВСУ

The Economist: на Западе назвали главные ошибки ВСУ при контрнаступлении

Украина допустила целый ряд ошибок, которые замедлили темы контрнаступления, пишет The Economist. Несмотря на совместную подготовку с западными союзниками, ВСУ поступали по-своему. Главной ошибкой Киева стало продолжение борьбы за Артемовск, что позволило России создать мощные оборонительные рубежи на юге.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – уравновешенный и приветливый дипломат. Он невозмутим даже тогда, когда ему задают самые каверзные вопросы. Но 31 августа его терпение лопнуло. "Критика медленного темпа контрнаступления равнозначна плевку в лицо украинского солдата, ежедневно жертвующего своей жизнью, — заявил он журналистам. — Я бы порекомендовал всем критикам заткнуться, приехать на Украину и попытаться самостоятельно освободить один квадратный сантиметр". Этот всплеск эмоций спровоцировала американская пресса, на протяжении нескольких недель публикующая материалы, в которых анонимные, но официальные лица критикуют Украину за незначительные успехи на поле боя и выражают сомнения в ее военной тактике. Это неприятный и некрасивый спор. Но приносит ли успехи украинский подход?

В дебатах союзников по вопросам стратегии нет ничего необычного. В преддверии начатого в июне контрнаступления американские и британские представители работали в тесном контакте с Украиной. Они передавали ей разведывательные сведения, давали советы, проводили детальные военные игры, отрабатывая разные сценарии развития наступательных действий, помогали формировать и обучать бригады, получившие львиную долю западной боевой техники. Тем не менее Украина, уязвленная крупной утечкой документов американской разведки, которые стали достоянием гласности в апреле, решила действовать по-своему. Она отложила начало наступления и не стала делиться своими планами.

Серьезным камнем преткновения стало принятое в первой половине года решение продолжать сражение за город Артемовск, находящийся на востоке страны в Донбассе. Он не имел большого стратегического значения, но стал мощным символом сопротивления. Решение Украины отстоять город любой ценой серьезно повлияло на последующее контрнаступление, считает Конрад Музыка (Konrad Muzyka) из фирмы Rochan Consulting, которая анализирует ход военных действий. Украина израсходовала свои запасы снарядов, и проблему удалось решить только благодаря Южной Корее, которая начала их поставки через Америку. Россия же получила запас времени, чтобы создать на юге мощные оборонительные рубежи — так называемую линию Суровикина, названную в честь отправленного в отставку российского генерала.

Споры продолжились и после начала контрнаступления. Американские представители призывали Украину сосредоточить силы на направлении главного удара на юге, чтобы выйти к Азовскому морю. Украина вместо этого рассредоточила свои силы, чтобы растянуть российские войска вдоль линии фронта. Самые опытные бригады, вооруженные в основном старым оружием и техникой, остались в Артемовске, где им удается добиваться весьма скромных успехов на флангах. Один источник рассказал, что политика играет неблаговидную роль в военной стратегии, потому что бригады со связями, находящиеся вокруг города, получают больше боеприпасов, чем им положено по военным нормам.

Между тем, менее опытные бригады Украина развернула на более важном южном направлении, вооружив их новым оружием и техникой. Они быстро застряли на плотных минных полях, которые прикрывает российская артиллерия, беспилотники и вертолеты. Непроверенные в боях командиры допустили немало ошибок. Например, они направляют своих подчиненных на собственные минные поля и не вовремя проводят атаки. "Если бы новую технику получили более опытные украинские бригады, они бы вряд ли допустили те многочисленные ошибки, которые совершили свежие части", — написали в своем очерке в онлайновом журнале War on the Rocks эксперты по российским вооруженным силам Майкл Кофман (Michael Kofman) и Роб Ли (Rob Lee).

Часть вины за оплошности первого этапа лежит на тех, кто планировал контрнаступление. В своей опубликованной недавно работе Джек Уотлинг (Jack Watling) и Ник Рейнолдс (Nick Reynolds) из лондонского аналитического центра Королевский институт оборонных исследований (Royal United Services Institute) утверждают, что наступление готовили на основе устаревших допущений и оценок, не учитывая угрозы со стороны новых приборов обнаружения и беспилотников. Они сделали следующий вывод: "Значительная часть данных, легших в основу тактики, которой зарубежные партнеры пытались обучить украинские войска, базировалась на оперативном анализе из 20 века, и эти люди не посчитались с новыми реалиями, к которым относятся самые разнообразные технологии и образцы вооружений, применяемые на Украине". Российские оборонительные сооружения также оказались намного прочнее и эффективнее, чем полагали западные планирующие органы.

На ком бы ни лежала ответственность за случившееся, понятно, что что-то пошло не так. "Похоже, у Киева не было запасных планов действий, которые можно было бы осуществить в случае остановки наступления", — отмечает Музыка. Со временем украинское командование решило отвести назад тяжелую бронетехнику и применить тактику попроще. Сейчас группы саперов, зачастую перебирающиеся ползком, вручную обезвреживают мины на минных полях. В лесопосадках сражаются не бригады, а роты и взводы. Они передвигаются в пешем порядке, чтобы у противника не было крупных целей для уничтожения. Это помогло снизить потери живой силы и техники, но украинцы за пять дней продвигаются сейчас всего на 700 – 1 200 метров, отмечают Уотлинг и Рейнолдс. Это позволяет российским войскам перестраивать свою оборону.

Это привело к началу дебатов по двум темам. Тема первая: а не слишком ли украинские командиры боятся рисковать? Некоторые западные представители утверждают, что если бы Украина проводила более решительные и масштабные наступления, как планировалось изначально, то поначалу потери у нее были бы значительнее, но ей удалось бы глубже прорвать российскую оборону. В итоге контрнаступление заняло бы меньше времени, а общие потери были бы ниже. Украинские руководители в ответ заявляют, что это привело бы только к более значительному кровопролитию, и что офицеры не могли бросать в "мясные штурмы" свои подразделения, укомплектованные в основном гражданскими людьми.

Вторая тема: должна ли Украина перенимать западные методы войны, или ей следует идти своим путем? В западных вооруженных силах высоко ценят общевойсковой маневр, когда танковые подразделения синхронизируют свои перемещения с пехотой, артиллерией, ПВО, а также (все чаще) с электронными и кибератаками. Пяти недель подготовки украинских войск в Германии перед наступлением оказалось явно недостаточно, чтобы научить их эффективно вести такой общевойсковой бой.

"Украинцы по-прежнему привязаны к советской доктрине", — жалуется один американский представитель. Мощные артиллерийские обстрелы вместо точных и хорошо просчитанных атак — это один аспект, вызывающий противоречия, не в последнюю очередь из-за того, что именно Америка поставляет львиную долю боеприпасов для украинской артиллерии. "Понадобится время, чтобы изменить их умонастроения, изменить тактику действий", — говорит этот представитель.

На самом деле, украинская тактика вполне подходит для достижения целей наступления, говорит артиллерийский офицер в отставке Б. Фридман, служивший в корпусе морской пехоты и написавший книгу о военной тактике. Весной 1918 года, после нескольких лет патовой ситуации на западном фронте Первой мировой войны, немецкая армия поняла, что крупные подразделения слишком уязвимы для огня артиллерии. Немцы решили: надо задействовать небольшие ударные группы хорошо подготовленных штурмовиков, которые переходят линию фронта и захватывают вражескую территорию, после чего к ним на подмогу приходят подразделения с более тяжелым вооружением. "Поскольку у украинцев нет возможности масштабно применять авиацию, имеет смысл решать эту проблему так, как ее решали до массового появления самолетов", — говорит Фридман. Многие офицеры из европейских армий признают, что их лучше подготовленные и оснащенные войска тоже вряд ли смогли бы прорвать линию Суровикина.

Драка по поводу драки

Американские представители не в том положении, чтобы давать уроки на тему оптимальных тактических приемов, говорит Фридман. Свой боевой опыт американская армия в последнее время приобретала в горах и в пустыне, где небольшие подразделения не могут пользоваться укрытиями в ходе наступления. Два главных учебных центра сухопутных войск США находятся в калифорнийской пустыне. Это армейская база в Форт-Ирвине и центр подготовки морских пехотинцев в Туэнтинайн-Палмс. "У американских военных мало опыта боевой подготовки и ведения боевых действий, которые приходится вести Украине", — отмечает Фридман.

Но проблема в том, что и у Украины такого опыта недостаточно. Уотлинг и Рейнолдс пишут, что за последние полтора года численность украинской армии значительно выросла, однако из-за убыли офицеров там возникла такая ситуация, что войскам не хватает младших командиров, обладающих опытом ведения наступательных действий. В результате решения низового уровня принимают старшие офицеры в штабах бригад, хотя им и без того хватает работы.

В качестве примера они приводят наступление украинцев на село Ровнополь в Донецкой области, проведенное этим летом. Наступающие войска должны были поставить дымовую завесу, чтобы скрыть свои перемещения и ввести противника в заблуждение. Но к постановке дымовой завесы привлекли всего три процента украинской артиллерии – отчасти, потому что старшие командиры не хотели, чтобы дым мешал им наблюдать за полем боя с круживших над ним беспилотников. Вывод следующий: Украине нужно больше младших офицеров, которые могут взять на себя инициативу даже тогда, когда за ними не наблюдает издалека высокое начальство.

Также важно качество боевой подготовки. По словам Уотлинга и Рейнолдса, западным учебным центрам мешает "натовская культура безопасности". Беспилотники играют важнейшую роль в украинской тактике, давая возможность артиллеристам засекать цели, а пехоте — вести разведку и рекогносцировку. Но в большинстве учебных центров НАТО действуют строгие ограничения по времени и местам полетов беспилотников, так как командование опасается, что они могут сбиться с курса. Из-за правил безопасности артиллеристов начинают готовить на курсах боевой подготовки позднее. Но на Украине "войска, которые не готовы справляться с артиллерией, не готовы воевать", пишут эти аналитики. Европейские правила техники безопасности не годятся для страны, ведущей борьбу на выживание.

В ходе этого контрнаступления данные проблемы не будут решены. Если Украина хочет пойти на прорыв, ей со временем все равно придется заново вводить в бой механизированные и танковые части. Но чем дальше, тем проще. За первой линией обороны минные поля не такие плотные. Считается, что для осенних боев Украине вполне хватит боеприпасов. Но 10 сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что на наступление у Украины осталось 30-45 дней, так как потом пойдут дожди, начнется распутица, и технике будет намного труднее продвигаться.

<...>

"Если российские линии обороны не рухнут, то те бои, которые мы наблюдаем последние три месяца, наверняка будут продолжаться еще несколько месяцев", — делает вывод Музыка. Он утверждает, что ускорить наступление поможет только развертывание более крупных формирований, каких у Украины нет. Десятки западных специалистов, с которыми консультировалось издание Economist, очень сильно сомневаются в возможности осуществления крупного прорыва до начала зимы. "Придется продлевать сроки, — сказал один из них. — Это будет очень долгая борьба".