Министр обороны Болгарии назвал стоимость строительства военной базы НАТО в стране

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Создание военной базы НАТО на территории Болгарии обойдется в 55 миллионов долларов. Об этом сообщило болгарское информационное агентство БТА, ссылаясь на слова министра обороны Болгарии Тодора Тагарева.

Как утверждает глава военного ведомства страны, общая стоимость строительства казарм, ангаров для техники, автомобильных дорог в стране составит более 100 миллионов левов, то есть более 55 млн долларов. Сам проект строительства базы пока отсутствует, а место для ее размещения еще не определено.

Однако министр обороны Болгарии подчеркнул, что София располагает средствами для строительства базы. Но часть средств все же предоставит стране Североатлантический альянс. Вероятно, что база разместится в Ямболском районе на юго-востоке страны.

К 2025 году должна быть готова база для размещения боевой группы НАТО. Основная часть офицерского состава размещенного на базе контингента Североатлантического альянса будет состоять из военнослужащих итальянских вооруженных сил. Сейчас около 1000 военнослужащих из боевой группы, которую планируется разместить на новой базе, находятся в Болгарии в населенном пункте Ново-Село. Там размещается военная база американской армии.

Таким образом, Болгария хочет воспользоваться дополнительными военными возможностями, которые предоставит ей размещение базы НАТО на своей территории.