Министр обороны ФРГ счел неуместным тон заявлений Кулебы о Taurus

Борис Писториус добавил, что это не скажется отрицательно на дальнейшем сотрудничестве Берлина и Киева по вопросам поставок оружия

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал неуместным выбор формулировок со стороны украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о ракетах Taurus, которые Киев хотел бы получить. Писториус добавил, что это не скажется отрицательно на дальнейшем сотрудничестве Берлина и Киева по вопросам поставок оружия.

Кулеба ранее в ответ на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ее страна пока не приняла решение о поставках дальнобойных ракет Taurus, заявил следующее: "Вы все равно поставите нам ракеты Taurus, это лишь вопрос времени. Я не понимаю, зачем его тратить зря".

"Абсолютно разделяю прохладную реакцию Анналены, - сказал Писториус. - Я, честно говоря, считаю, что, когда речь идет о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку, это было неуместно". По его словам, речь не о смысловом содержании фразы Кулебы, "неверным в тот момент был тон" заявлений.

Министр обороны заверил, что эта ситуация "не окажет влияния на действия" Берлина и намерение продолжать поддержку Киева. Писториус также сказал, что не хочет потом читать в газетах, что он якобы "обиделся на это и больше ничего не отправит" Киеву.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €22 млрд. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и танки.