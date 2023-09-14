Новые учения НАТО, которые несут новые угрозы.

В польской Устке стратегические беспилотники и гигантский разведывательный аэростат поднялись в небо – это первые крупные разведывательные учения Arcane Thunder.

Учения проводились на базе 2-й многодоменной оперативной группы СВ США (MDTF), которая была сформирована два года назад, ее штаб-квартира находится в Висбадене (Германия). Европа была выбрана местом базирования отчасти для того, чтобы противостоять России на континенте.

В свою очередь, основой формирования является штаб, батальон разведки киберпространства, РЭБ, дивизион ПВО, а также батальон обеспечения. Но это не окончательная структура.

Типовая структура MDTF предполагает наличие в ней стратегического огневого дивизиона, включающего батарею ракетных комплексов HIMARS, батарею ракетных комплексов средней дальности MRC и батарею гиперзвуковых комплексов большой дальности (рис. 1). С учетом гибкости структуры MDTF таких дивизионов может быть несколько.

MDTF. Источник: www.belvpo.com

В отличие от традиционных подразделений и частей, которые сначала комплектуются, оснащаются, проходят подготовку, а потом передаются в готовом виде в распоряжение соответствующего командования, многодоменные оперативные группы формируются в районе своей ответственности, приспосабливаясь к требованиям соответствующей оперативной зоны.

«В настоящее время оперативная группа находится на «начальном этапе строительства». В ее составе до сих пор нет батареи комплексов средней и большой дальности – важнейшего артиллерийского компонента», – так заявил один из командиров батальонов.

«Учения Arcane Thunder проводились примерно в 200 км от российского анклава Калининграда, но они не являются конкретным ответом на какие-либо действия России», – заявили американцы.

Здесь американцы как обычно лукавят, так как ранее был опубликован документ, в котором определено, что приоритетной мишенью для европейской оперативной группы станет Калининградская область. Ее в США как раз и рассматривают как зону, которая должна быть нейтрализована в самом начале военных действий для обеспечения свободы действий США и НАТО в Прибалтике и в акватории Восточной Балтике.

Таким образом, появление данного подразделения является частью процесса восстановления возможностей ВС США по проведению огневых операций в масштабах всего Восточноевропейского театра военных действий. Вместе с тем, мы можем констатировать начало подготовки к возвращению в Европу американских ракет средней и меньшей дальности.

Николай Астровский