Все тайное когда-нибудь становится явным.

Мы немного поработали и кое-что выяснили. Сейчас более 4000 военнослужащих из 14 стран* принимают участие в учениях «Sabre Junction 23» на территории Германии.

Тема учения: «Проведение операции по стабилизации в зоне ответственности». Его цель – повысить совместную подготовку и оперативную совместимость государств-членов НАТО и стран-партнеров.

Хотим акцентировать ваше внимание на особенностях данного учения, а именно:

1. На полигоне в Хоэнфельсе построен город, в котором роль жителей исполняют актеры. По сценарию с началом боевых действий обстановка в регионе обостряется, появляются беженцы, проходят стихийные митинги, подогреваемые из сети «Интернет». По замыслу войсками будут отрабатываться вопросы военно-гражданского сотрудничества, а также противодействие асимметричным угрозам, например, связанные с саботажем, проведением кибер-атак.

2. В роли обороняющихся выступает интернациональная дивизия под командованием офицеров 11 тд СВ ВС Польши. Напомним, что соединения и воинские части 11 тд доукомплектованы до штатов военного времени и выведены в районы сосредоточения на брестском направлении.

3. Часть вооружения задействованого в учениях идентична технике, которой сейчас комплектуется польская армия или будет ей поставлена в ближайшее время. Это касается ударных вертолетов AH-64D «Apache» и РСЗО «HIMARS». Таким образом, во время учений польские военнослужащие смогут получить опыт применения новых образцов ВВСТ в условях близких к реальным.

4. Американские подразделения сражаются с «настоящим» противником. Роль войск обозначения выполняют подразделения 34 тбр и2 мбр СВ ВС Польши, на вооружении которых имеется техника старого парка и по случайному совпадению состоит на вооружении в ВС РФ и РБ (танки Т-72 и пр.).

А сейчас, вишенка на торте – состав стран-участниц:*Албания, Армения, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Франция, Грузия, Италия, Литва, Северная Македония, Польша, Великобритания и США.

Хотя армяне и отрицали свое участие в учениях, но «новые надежные друзья» их слили. Необходимо срочно уточнить у страны-участницы ОДКБ, почему она принимает участие в учениях НАТО и постоянно игнорирует маневры с Россией? Или мы еще чего-то не знаем?

Николай Крылов