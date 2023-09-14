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ТАСС

В России предупредили о незамедлительном ответе на поставки Киеву ракет ATACMS

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Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Источник изображения: © Фото : Константин Гаврилов

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что "маниакальные усилия" западных государств-участников ОБСЕ изолировать Россию "тщетны и бумерангом вернутся их инициаторам"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия предупреждает, что ответ на возможные поставки США Украине ракет ATACMS не заставит себя ждать. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на 1054-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"По поступающей информации, Вашингтон планирует передать своим марионеткам дальнобойные ракетные комплексы ATACMS, а также многоцелевые БПЛА MQ-1C Grey Eagle и MQ-9 Reaper. Предупреждаем, что адекватные ответные меры не заставят себя ждать. Вам хорошо известно, что ослабевающая западная военная машина не сможет помешать боевому успеху армии России в зоне проведения спецоперации", - говорится в тексте выступления, размещенном на сайте МИД РФ.

Гаврилов также отметил, что "маниакальные усилия" западных государств-участников ОБСЕ изолировать Россию "тщетны и бумерангом вернутся их инициаторам".

О ракетах

Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить ракеты ATACMS.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США близки к тому, чтобы одобрить поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS или GMLRS с кассетной боевой частью. По сведениям телекомпании ABC, Соединенные Штаты могут включить ATACMS уже в следующий пакет военной помощи Киеву. Но, как заявил в понедельник на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, Вашингтон не менял свою позицию по поводу возможных поставок Украине ATACMS и не передает их Киеву. 

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