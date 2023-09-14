|Рукав рассева.
|Источник: https://zavod-fm.ru/product/p505208768-rukav-dlya-rasseva-html/
Рукава для рассева (Нижние и верхние рукава) различных диаметров (120мм, 150мм, 200мм, 250мм) предлагаются в различных исполнениях для машин таких производителей, как Golfetto, Buhler, Ocrim, Unormak, Genc Degirmen, Cift Kartal, Degpa, Alapala, Procop, Spomasz, Agrex, MMW, на мельничные рассевы российских производителей БРБ, ЗРШ, и на турецкие рассевы.
Рукава рассева купить — рекомендуем на заводе-изготовителе по этой ссылке.
Рукава для рассевов, фильтров и сепараторов
Рукава для рассева, ситовеек, фильтров, сепараторов, камнеотборников шьются из различных фильтровальных тканей. Для удобства использования, на рукавах установлены резинки, а также имеются пластиковые кольца, вшитые внутрь рукава.
Рукава на рассев изготавливаются из высококачественных материалов, обеспечивающих надежность и долговечность. Предприятие-изготовитель предлагает различные типы рукавов, включая металлические, резиновые, текстильные и пластиковые.
Возможно изготовление рукава по эскизам заказчика с учетом всех требований и спецификаций. Команда опытных специалистов разработает оптимальное решение для ваших потребностей.
Кроме того, завод производит стандартные фильтрующие и соединяющие рукава, которые широко используются в различных отраслях, таких как элеваторы, комбикормовые заводы, зерноочистительные и размольные отделения мельниц, а также мукомольное, мельничное и зерноочистительное оборудование.
Рукав рассева нижний
Наиболее востребованными являются нижние рукава рассева, хотя и верхние рукава рассева также требуют регулярной замены для бесперебойной работы сельскохозяйственного оборудования.
Рукава рассева обеспечивают эффективную фильтрацию и очистку сырья, предотвращая попадание загрязнений в конечный продукт. Соединяющие рукава позволяют устанавливать надежные соединения между различными компонентами оборудования, обеспечивая его безопасную и эффективную работу.
Ознакомиться с тех. характеристиками рукава рассева — можно на «Заводе ФМ» по данной ссылке.
Предприятие-производитель специализируется также и на изготовлении рукавов по индивидуальным эскизам заказчика. Команда опытных специалистов имеет богатый опыт в производстве фильтрующих и соединительных рукавов для различного оборудования в сельскохозяйственной отрасли.
Завод-изготовитель предлагает широкий ассортимент материалов и конструкций рукавов, чтобы соответствовать требованиям оборудования и технологического процесса. Рукава рассева изготавливаются на «Заводе ФМ» из высококачественных и прочных материалов, что обеспечивает долгий срок их службы и надежную работу.
В дополнение к индивидуальным заказам, также предлагаются стандартные фильтрующие и соединительные рукава, которые широко используются в элеваторах, комбикормовых заводах, зерноочистительных и размольных отделениях мельниц, а также в мукомольном, мельничном и зерноочистительном оборудовании.
«Завод ФМ» гарантирует высокое качество своей продукции, а также быструю и надежную доставку. Обращаясь к заводским консультантам-маркетологам, предоставляется возможность обсудить производственные потребности и получить индивидуальное предложение по заказу рукавов рассева требуемых размеров.
Рукава для рассевов мукомольных и крупяных представлены в основных размерах в таблице.
|№ п/п
|Наименование, размер
|1
|Рукав рассева D-72х200 мм
|2
|Рукав рассева D-85х120 мм
|3
|Рукав рассева D-90х150 мм
|4
|Рукав рассева D-92х150 мм
|5
|Рукав рассева D-100х140 мм
|6
|Рукав рассева D-100х170 мм
|7
|Рукав рассева D-100/120х170 мм
|8
|Рукав рассева D-110х160 мм
|9
|Рукав рассева D-120х200 мм
|10
|Рукав рассева D-120х250 мм
|11
|Рукав рассева D-120х300 мм
|12
|Рукав рассева D-120х350 мм
|13
|Рукав рассева D-120х400 мм
|14
|Рукав рассева D-125х250 мм
|15
|Рукав рассева D-125х350 мм
|16
|Рукав рассева D-125х380 мм
|17
|Рукав рассева D-125х85 мм
|18
|Рукав рассева D-125х180 мм
|19
|Рукав рассева D-126х115 мм
|20
|Рукав рассева D-126х160 мм
|21
|Рукав рассева D-130х260 мм
|22
|Рукав рассева D-130х320 мм
|23
|Рукав рассева D-130х350 мм
|24
|Рукав рассева D-130/160х300 мм
|25
|Рукав рассева D-140х300 мм
|26
|Рукав рассева D-140х350 мм
|27
|Рукав рассева D-140х400 мм
|28
|Рукав рассева D-150х250 мм
|29
|Рукав рассева D-150х300 мм
|30
|Рукав рассева D-150х380 мм
|31
|Рукав рассева D-150х350 мм
|32
|Рукав рассева D-155х300 мм
|33
|Рукав рассева D-150х500 мм
|34
|Рукав рассева D-160х350 мм
|35
|Рукав рассева D-180х300 мм
|36
|Рукав рассева D-180х350 мм
|37
|Рукав рассева D-180х380 мм
|38
|Рукав сепаратора D-180х200 мм
|39
|Рукав рассева D-185х250 мм
|40
|Рукав ЗРШ выпускной D-190х360 мм
|41
|Рукав рассева D-195х300 мм
|42
|Рукав сепаратора D-210х170 мм
|43
|Рукав рассева D-210х250 мм
|44
|Рукав рассева D-210х350 мм
|45
|Рукав рассева D-220х350 мм
|46
|Рукав рассева D-225х280 мм
|47
|Рукав рассева D-225х250 мм
|48
|Рукав сепаратора D-220х210 мм
|49
|Рукав рассева D-230х230 мм
|50
|Рукав рассева D-230х350 мм
|51
|Рукав рассева D-230х380 мм
|52
|Рукав рассева D-250х350 мм
|53
|Рукав рассева D-250х450 мм
|54
|Рукав рассева D-260х350 мм
|55
|Рукав рассева D-260х380 мм
|56
|Рукав рассева D-300х350 мм
|57
|Рукав рассева D-300х380 мм
|58
|Рукав рассева D-305х350 мм
|59
|Рукав рассева D-300х300 мм
|60
|Рукав рассева D-300х400 мм
|61
|Рукав рассева D-300х450 мм
|62
|Рукав рассева D-310х380 мм
|63
|Рукав рассева D-310х400 мм
|64
|Рукав рассева D-310х310 мм
|65
|Рукав рассева D-320х300 мм
|66
|Рукав рассева D-320х350 мм
|67
|Рукав рассева D-370х1030 мм
|68
|Рукав сепаратора 1105х150 мм