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Рукав рассева

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Рукав рассева.
Источник: https://zavod-fm.ru/product/p505208768-rukav-dlya-rasseva-html/

Рукава для рассева (Нижние и верхние рукава) различных диаметров (120мм, 150мм, 200мм, 250мм) предлагаются в различных исполнениях для машин таких производителей, как Golfetto, Buhler, Ocrim, Unormak, Genc Degirmen, Cift Kartal, Degpa, Alapala, Procop, Spomasz, Agrex, MMW, на мельничные рассевы российских производителей БРБ, ЗРШ, и на турецкие рассевы.


Рукава рассева купить — рекомендуем на заводе-изготовителе по этой ссылке.


Рукава для рассевов, фильтров и сепараторов


Рукава для рассева, ситовеек, фильтров, сепараторов, камнеотборников шьются из различных фильтровальных тканей. Для удобства использования, на рукавах установлены резинки, а также имеются пластиковые кольца, вшитые внутрь рукава.


Рукава на рассев изготавливаются из высококачественных материалов, обеспечивающих надежность и долговечность. Предприятие-изготовитель предлагает различные типы рукавов, включая металлические, резиновые, текстильные и пластиковые.


Возможно изготовление рукава по эскизам заказчика с учетом всех требований и спецификаций. Команда опытных специалистов разработает оптимальное решение для ваших потребностей.


Кроме того, завод производит стандартные фильтрующие и соединяющие рукава, которые широко используются в различных отраслях, таких как элеваторы, комбикормовые заводы, зерноочистительные и размольные отделения мельниц, а также мукомольное, мельничное и зерноочистительное оборудование.


Рукав рассева нижний


Наиболее востребованными являются нижние рукава рассева, хотя и верхние рукава рассева также требуют регулярной замены для бесперебойной работы сельскохозяйственного оборудования.


Рукава рассева обеспечивают эффективную фильтрацию и очистку сырья, предотвращая попадание загрязнений в конечный продукт. Соединяющие рукава позволяют устанавливать надежные соединения между различными компонентами оборудования, обеспечивая его безопасную и эффективную работу.


Ознакомиться с тех. характеристиками рукава рассева — можно на «Заводе ФМ» по данной ссылке.


Предприятие-производитель специализируется также и на изготовлении рукавов по индивидуальным эскизам заказчика. Команда опытных специалистов имеет богатый опыт в производстве фильтрующих и соединительных рукавов для различного оборудования в сельскохозяйственной отрасли.


Завод-изготовитель предлагает широкий ассортимент материалов и конструкций рукавов, чтобы соответствовать требованиям оборудования и технологического процесса. Рукава рассева изготавливаются на «Заводе ФМ» из высококачественных и прочных материалов, что обеспечивает долгий срок их службы и надежную работу.


В дополнение к индивидуальным заказам, также предлагаются стандартные фильтрующие и соединительные рукава, которые широко используются в элеваторах, комбикормовых заводах, зерноочистительных и размольных отделениях мельниц, а также в мукомольном, мельничном и зерноочистительном оборудовании.


«Завод ФМ» гарантирует высокое качество своей продукции, а также быструю и надежную доставку. Обращаясь к заводским консультантам-маркетологам, предоставляется возможность обсудить производственные потребности и получить индивидуальное предложение по заказу рукавов рассева требуемых размеров.


Рукава для рассевов мукомольных и крупяных представлены в основных размерах в таблице.

№ п/пНаименование, размер
1Рукав рассева D-72х200 мм
2Рукав рассева D-85х120 мм
3Рукав рассева D-90х150 мм
4Рукав рассева D-92х150 мм
5Рукав рассева D-100х140 мм
6Рукав рассева D-100х170 мм
7Рукав рассева D-100/120х170 мм
8Рукав рассева D-110х160 мм
9Рукав рассева D-120х200 мм
10Рукав рассева D-120х250 мм
11Рукав рассева D-120х300 мм
12Рукав рассева D-120х350 мм
13Рукав рассева D-120х400 мм
14Рукав рассева D-125х250 мм
15Рукав рассева D-125х350 мм
16Рукав рассева D-125х380 мм
17Рукав рассева D-125х85 мм
18Рукав рассева D-125х180 мм
19Рукав рассева D-126х115 мм
20Рукав рассева D-126х160 мм
21Рукав рассева D-130х260 мм
22Рукав рассева D-130х320 мм
23Рукав рассева D-130х350 мм
24Рукав рассева D-130/160х300 мм
25Рукав рассева D-140х300 мм
26Рукав рассева D-140х350 мм
27Рукав рассева D-140х400 мм
28Рукав рассева D-150х250 мм
29Рукав рассева D-150х300 мм
30Рукав рассева D-150х380 мм
31Рукав рассева D-150х350 мм
32Рукав рассева D-155х300 мм
33Рукав рассева D-150х500 мм
34Рукав рассева D-160х350 мм
35Рукав рассева D-180х300 мм
36Рукав рассева D-180х350 мм
37Рукав рассева D-180х380 мм
38Рукав сепаратора D-180х200 мм
39Рукав рассева D-185х250 мм
40Рукав ЗРШ выпускной D-190х360 мм
41Рукав рассева D-195х300 мм
42Рукав сепаратора D-210х170 мм
43Рукав рассева D-210х250 мм
44Рукав рассева D-210х350 мм
45Рукав рассева D-220х350 мм
46Рукав рассева D-225х280 мм
47Рукав рассева D-225х250 мм
48Рукав сепаратора D-220х210 мм
49Рукав рассева D-230х230 мм
50Рукав рассева D-230х350 мм
51Рукав рассева D-230х380 мм
52Рукав рассева D-250х350 мм
53Рукав рассева D-250х450 мм
54Рукав рассева D-260х350 мм
55Рукав рассева D-260х380 мм
56Рукав рассева D-300х350 мм
57Рукав рассева D-300х380 мм
58Рукав рассева D-305х350 мм
59Рукав рассева D-300х300 мм
60Рукав рассева D-300х400 мм
61Рукав рассева D-300х450 мм
62Рукав рассева D-310х380 мм
63Рукав рассева D-310х400 мм
64Рукав рассева D-310х310 мм
65Рукав рассева D-320х300 мм
66Рукав рассева D-320х350 мм
67Рукав рассева D-370х1030 мм
68Рукав сепаратора 1105х150 мм
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