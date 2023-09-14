Рукава для рассева (Нижние и верхние рукава) различных диаметров (120мм, 150мм, 200мм, 250мм) предлагаются в различных исполнениях для машин таких производителей, как Golfetto, Buhler, Ocrim, Unormak, Genc Degirmen, Cift Kartal, Degpa, Alapala, Procop, Spomasz, Agrex, MMW, на мельничные рассевы российских производителей БРБ, ЗРШ, и на турецкие рассевы.

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Рукава для рассевов, фильтров и сепараторов

Рукава для рассева, ситовеек, фильтров, сепараторов, камнеотборников шьются из различных фильтровальных тканей. Для удобства использования, на рукавах установлены резинки, а также имеются пластиковые кольца, вшитые внутрь рукава.

Рукава на рассев изготавливаются из высококачественных материалов, обеспечивающих надежность и долговечность. Предприятие-изготовитель предлагает различные типы рукавов, включая металлические, резиновые, текстильные и пластиковые.

Возможно изготовление рукава по эскизам заказчика с учетом всех требований и спецификаций. Команда опытных специалистов разработает оптимальное решение для ваших потребностей.

Кроме того, завод производит стандартные фильтрующие и соединяющие рукава, которые широко используются в различных отраслях, таких как элеваторы, комбикормовые заводы, зерноочистительные и размольные отделения мельниц, а также мукомольное, мельничное и зерноочистительное оборудование.

Рукав рассева нижний

Наиболее востребованными являются нижние рукава рассева, хотя и верхние рукава рассева также требуют регулярной замены для бесперебойной работы сельскохозяйственного оборудования.

Рукава рассева обеспечивают эффективную фильтрацию и очистку сырья, предотвращая попадание загрязнений в конечный продукт. Соединяющие рукава позволяют устанавливать надежные соединения между различными компонентами оборудования, обеспечивая его безопасную и эффективную работу.

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Предприятие-производитель специализируется также и на изготовлении рукавов по индивидуальным эскизам заказчика. Команда опытных специалистов имеет богатый опыт в производстве фильтрующих и соединительных рукавов для различного оборудования в сельскохозяйственной отрасли.

Завод-изготовитель предлагает широкий ассортимент материалов и конструкций рукавов, чтобы соответствовать требованиям оборудования и технологического процесса. Рукава рассева изготавливаются на «Заводе ФМ» из высококачественных и прочных материалов, что обеспечивает долгий срок их службы и надежную работу.

В дополнение к индивидуальным заказам, также предлагаются стандартные фильтрующие и соединительные рукава, которые широко используются в элеваторах, комбикормовых заводах, зерноочистительных и размольных отделениях мельниц, а также в мукомольном, мельничном и зерноочистительном оборудовании.

«Завод ФМ» гарантирует высокое качество своей продукции, а также быструю и надежную доставку. Обращаясь к заводским консультантам-маркетологам, предоставляется возможность обсудить производственные потребности и получить индивидуальное предложение по заказу рукавов рассева требуемых размеров.

Рукава для рассевов мукомольных и крупяных представлены в основных размерах в таблице.