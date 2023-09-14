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Известия.ru

NYT заявила о наращивании РФ военного производства вопреки санкциям

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев

NYT: РФ нарастила военное производство, несмотря на санкции

Россия преодолела санкции Запада и производит больше ракет, чем до начала спецоперации, а также больше боеприпасов, чем в США и Европе, пишет 13 сентября The New York Times, ссылаясь на американских и европейских чиновников.

Авторы отметили, что в прошлом году Россия была вынуждена замедлить выпуск оружия, но к концу года он начал расти.

«России удалось преодолеть санкции и контроль над экспортом со стороны Запада, чтобы расширить производство ракет за пределы довоенного уровня», — сказано в статье.

Западные чиновники считают, что в России могут производить 200 танков в год, а боеприпасов — 2 млн. Так, в публикации указано, что РФ на данный момент производит снарядов больше, чем США и Европа. Разница составляет семь раз, указал высокопоставленный эстонский чиновник.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия работает над созданием оружия на новых физических принципах, поскольку оно будет обеспечивать безопасность страны в перспективе.

25 марта Путин заявил, что производство военно-промышленного комплекса России быстрыми темпами расширяется, за тот же период РФ произведет в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину. В то же время, по его словам, Россия не допускает излишней милитаризации своей экономики и не сокращает расходы по другим статьям.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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