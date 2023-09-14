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РИА Новости

Эксперт: Россия, КНДР и КНР могли бы совместно реагировать на вызовы в АТР

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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный.
Источник изображения: © POOL

Коротченко: России и КНДР стоит развивать военно-техническое сотрудничество

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. России и КНДР целесообразно развивать всестороннее военно-техническое сотрудничество, провести военно-стратегические консультации высокого уровня между РФ, КНДР и Китаем для оценки обстановки и выработке мер совместного реагирования на новые угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее в среду в рамках переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин сообщил, что Россия будет помогать Северной Корее строить космические спутники. Кроме того, Москва и Пхеньян планируют обсудить все аспекты двусторонних отношений, в том числе и военно-техническое сотрудничество.

"В новой военно-политической конфигурации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где активны попытки США и других ведущих западных стран сколотить антикитайские и антироссийские военные блоки – это и AUKUS, и другие форматы – целесообразно провести военно-стратегические консультации высокого уровня России, КНР и Северной Кореи на предмет оценки обстановки и выработки мер совместного реагирования на новые вызовы и угрозы", - считает Коротченко.

По оценке Коротченко, военно-политическая ситуация после начала спецоперации изменилась, и в этих условиях российской дипломатии надо рассматривать Пхеньян как надежного партнера "во всех сферах, где такое партнерство будет обоюдовыгодно и даст ощутимый результат".

"Северная Корея является производителем первоклассных артиллерийских систем различного калибра, которые полностью совместимы с российскими системами по калибру и номенклатуре используемых боеприпасов. Кроме того, у КНДР есть выдающиеся достижения в области реактивной артиллерии, в частности РСЗО калибром 600 миллиметров – это абсолютно беспрецедентно, ряд других достижений в области создания образцов военной техники для сухопутных войск", - пояснил эксперт.

В свою очередь первостепенный интерес Пхеньяна представляет сотрудничество по космосу. Страна уже обладает развитой ракетной промышленностью.

"В этом плане Россия могла бы предложить совместное проектирование и запуск спутников различного назначения для Северной Кореи, строительство на территории КНДР центров приема и обработки спутниковой информации. Любое мирное освоение космоса, вплоть до запуска северокорейского космонавта, вполне допустимо, когда мы будем реализовывать проект перспективной российской орбитальной станции", - добавил собеседник.

Кроме того, для Северной Кореи критично важны поставки продовольствия и энергоресурсов из России.

"Переговоры, которые проходят сегодня между лидерами России и КНДР, безусловно, носят закрытый характер, поэтому в публичном поле детали озвучены не будут по вполне понятным причинам. Как и на каких условиях будет это осуществляться, определится характером заключаемых соглашений, о которых мы никого не обязаны уведомлять", - подчеркнул Коротченко.

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Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
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