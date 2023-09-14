Европа не стала помогать Украине безвозмездно и заставила США сомневаться

WP: если США прекратят поддерживать Украину, Европа не сможет восполнить пробел

Если США откажутся поддерживать Украину, Европа не сможет восполнить пробел, пишет WP. Несмотря на все разговоры, в основном страны континента поставляют Киеву старое советское оружие, а деньги дают в кредит. Еще одним препятствием станут политические разногласия.

За полтора года, которые прошли с начала российской специальной военной операции, администрация Байдена предоставила Украине весьма внушительный объем помощи – на сумму примерно в 75 миллиардов долларов, – и недавно запросила еще 21 миллиард. Очень скоро средства, потраченные на Киев, достигнут половины всего объема поддержки, которую Израиль получил от Соединенных Штатов с момента своего основания в 1948 году. Что еще поразительнее, Европа коллективно взяла на себя еще больше обязательств в отношении помощи Украине, чтобы помочь ей выжить, сражаться и предотвратить финансовый крах.

Многим американцам все здесь понятно. В конце концов, специальная военная операция Владимира Путина повлекла за собой самый масштабный, кровавый и разрушительный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Многие европейцы понимают, что Киев не только борется за собственное выживание, но и сдерживает противника, который представляет собой угрозу и за пределами украинских границ.

Однако активизация усилий Европы не должна скрывать тот факт, что шансы Украины на выживание резко понизятся, если Соединенные Штаты не будут непрерывно обеспечивать ее оружием, финансовой поддержкой и политическим руководством. Было бы иллюзией воображать, что в обозримом будущем Европа сможет восполнить пробел в том случае, если Вашингтон решит сократить объемы своей поддержки.

Разговоры о "восполнении пробела" начались главным образом из-за того, что в рядах союзников Соединенных Штатов крепнет убежденность в возвращении Дональда Трампа в Белый дом. Когда Трамп заявляет, что в случае избрания положит конец конфликту "за 24 часа", европейцы не могут не обратить внимания на угрозу, которая скрывается в его словах, – что он наложит вето на дальнейшую помощь Украине, и что в этом его уже поддерживает большинство республиканце.

Резкое сокращение объемов помощи со стороны Вашингтона всерьез подстегнет надежды Путина на возрождение империи и станет сигналом о том, что Соединенные Штаты поворачиваются к Европе спиной – спустя 75 лет лидерства Америки. Этот шаг также поставит под угрозу жизнеспособность Организации Североатлантического договора, в деятельность которой США вносят наибольший вклад, и создаст опасность для приграничных государств НАТО, которые боятся реваншистских амбиций Москвы.

Кроме того, это может привести к кровопролитию на Украине, потому что сокращение объемов помощи неизбежно ослабит ее оборону.

По всей Европе звучат сигналы тревоги. Однако пока они не повлекли за собой усилия по восполнению потенциального пробела, который может возникнуть, если Соединенные Штаты решат прекратить помогать Украине. Кроме того, они не ускорили реализацию идеи о долгосрочной "стратегической автономии Европы", которую президент Франции Эммануэль Макрон продвигал в качестве альтернативы гарантиям безопасности со стороны Соединенных Штатов. На самом деле в вопросе поддержки Украины Франция существенно отстает от многих других европейских стран – как в смысле количества оружия, которое она отправила Киеву напрямую, так и в смысле объемов помощи в процентах от ВВП.

Несмотря на все усилия Европы, ее качественный вклад в оказание поддержки Украине не идет в сравнение с вкладом Соединенных Штатов, даже с учетом цифр в газетных заголовках. Крайне маловероятно, что европейцы смогут увеличить объемы своей помощи приблизительно в два раза, чтобы компенсировать прекращение финансирования со стороны Соединенных Штатов в случае прихода Трампа к власти.

Значительная часть европейской помощи Украине – это старое советское военное оборудование из арсеналов восточноевропейских стран. Эта техника, безусловно, полезна, однако она не может заменить собой современное американское оружие и боеприпасы. Что касается взятых европейцами обязательств по оказанию Киеву финансовой поддержки, включая обещание предоставить 55 миллиардов долларов в течение четырех лет, то чаще всего речь идет о кредитах – в отличие от помощи Соединенных Штатов, которая представляет собой безвозмездное финансирование.

Есть еще одно обстоятельство, которое будет препятствовать увеличению объемов европейской помощи. Оно сводится к экономическим, промышленным и логистическим проблемам континента. Сдерживающими факторами являются замедление роста в двух крупнейших экономиках Европы, в Германии и Великобритании, истощение и без того небольших запасов оружия на континенте, а также закрытые заводы и производственные линии, которые сейчас только начинают готовиться к выпуску оружия, необходимого Украине.

Самым серьезным препятствием для того, чтобы Европа могла взять на себя роль лидера в оказании помощи Украине, является политическая воля, точнее ее отсутствие. Дефицит политической воли наглядно проявился прошлой зимой, когда канцлер Германии Олаф Шольц несколько недель медлил с решением о поставках немецких танков "Леопард 2" на Украину. Шольц дал зеленый свет на отправку техники Киеву только после того, как Байден пообещал предоставить Украине танки "Абрамс" американского производства.

Украинский конфликт не смог стереть и линии раскола внутри системы безопасности Европы, хотя некоторые перемены – такие как недавнее решение Франции поддержать членство Украины в НАТО – повлекут за собой заметные трансформации. По-прежнему сохраняется глубокий разрыв между значительной частью Западной Европы, которая все же настроена на сближение с Россией в будущем, и многими восточноевропейскими странами, которые в силу своего советского прошлого испытывают глубокую антипатию к этой стране.

Несмотря на недавние усилия по наращиванию военного потенциала континента, только 10 из 29 европейских членов НАТО в настоящее время выполняют свои обязательства по расходованию 2% ВВП на оборону. Западноевропейских государств из них только три – Великобритания, Греция и Финляндия. Даже такие крупные страны, как Италия и Испания, далеки от того, чтобы тратить на оборону 2% своего ВВП.

Между тем Соединенные Штаты выделяют на оборонные нужды примерно 3,5% своего ВВП, затмевая объемы расходов всех остальных членов НАТО, вместе взятых. Число американских военных в Европе превышает число служащих регулярных войск британских вооруженных сил.

После нескольких десятилетий жизни под американским "зонтиком безопасности" многие европейские политики осознают, что инвестиции в безопасность Украины – это их собственная зона ответственности. Они активизируют свои усилия, однако недостаточно быстро, чтобы свести к минимуму потенциально катастрофические последствия ухода Соединенных Штатов.

Автор статьи: Ли Хокстэдер (Lee Hockstader)