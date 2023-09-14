Утвержден список болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации

Брошюра и паспорт в центре оформления на военную службу по контракту.

Шойгу утвердил список болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годным к военной службе нельзя заключать контракт с Вооруженными силами в период мобилизации, военного положения или в военное время, следует из опубликованного приказа.

"Приказываю: утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин), признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время", — говорится в документе.

В список таких болезней попали:

ВИЧ;

гепатит В и С;

все формы активного туберкулеза органов дыхания без выделения микобактерий туберкулеза и распада;

большие остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью, II степени,

последствия хирургического лечения туберкулеза органов дыхания, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью II степени.

Кроме того, в перечне — активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации, злокачественные новобразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, медленно прогрессирующие, с умеренным нарушением функций и (или) редкими обострениями, сахарный диабет первого типа, психические расстройства от употребления психоактивных веществ.

Препятствиями для желающих заключить контракт также будут эпилепсия с редкими приступами частотой менее пяти раз в год, инсульты, последствия поражения ЦНС, повреждения и заболевания периферических нервов, при которых расстраивается основная функция конечности, слабое зрение, отсутствие глазного яблока или частичная слепота и другие.