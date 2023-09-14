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Военное обозрение

Американская пресса: Российская армия меняет стратегию спецоперации с учетом имеющегося превосходства в воздухе

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Источник изображения: topwar.ru

Российская армия меняет используемую в зоне проведения спецоперации на Украине стратегию, учитывая то, что боевики киевского режима ограничены в количестве и возможности использования систем противовоздушной обороны (ПВО), а также располагают значительно меньшим количеством истребителей.

Как сообщает американское издание The Washington Post, ссылаясь на слова военных аналитиков и украинских военнослужащих, российская армия буквально терзает соединения ВСУ при помощи ударных дронов и управляемых авиабомб, применение которых входит в развивающуюся стратегию, одним из элементов которой является использование имеющихся у Украины слабостей и недостатков.

Один из украинских военных экспертов в комментарии американскому изданию пожаловался, что благодаря тяжелой конструкции российских авиабомб затрудняется их перехват в воздухе, поскольку имеющиеся у Украины средства ПВО предназначены для поражения более тонких целей. Это стало одним из факторов, осложнивших "контрнаступление" украинской армии на запорожском направлении.

Ранее спикер Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат сообщил, что Киев не располагает вооружениями, способными противостоять российским авиабомбам ФАБ-500. По его словам, несмотря на то, что теоретически возможно оказывать противодействие этим боеприпасам, сбить их крайне сложно, практически невозможно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
ФАБ-500
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