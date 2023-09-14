Министр ВВС США Кендалл допустил войну с Китаем

Министр ВВС США Кендалл заявил, что США должны быть готовы к войне с Китаем

Министр американских ВВС Фрэнк Кендалл предупредил, что Китай наращивает мощность своих Вооруженных сил, чтобы подготовиться к потенциальной войне с США, а Вашингтон должен оптимизировать свои силы, чтобы противостоять растущей угрозе. Об этом военачальник заявил на симпозиуме истребителей Ассоциации Воздушно-космических сил в Нэшнл-Харборе, 12 сентября сообщает издание The Hill.

Он отметил, что США должны быть готовы к «виду войны, в которой не имеют современного опыта». Однако он уточнил, что «война не является неизбежной».

«Наши задачи — сдержать эту войну и быть готовыми к победе, если она произойдет», — пояснил он.

Кендалл добавил, что для США жизненно важно готовиться к потенциальной войне, поскольку Китай развивает свои силы быстрыми темпами и создал два новых рода войск. За 20 лет созданы силы по противодействию авианосцам, аэродромам и служба стратегической поддержки для достижения инфодоминирования в космосе и киберсфере, уточняет «Газета.Ru».

Ранее о возможном вооруженном конфликте США и Китая предупреждал ряд военных чиновников Пентагона и США. Причиной возможной войны может стать ситуация на Тайване, который Китай считает своей территорией.

В конце августа агентство Reuters написало, что администрация президента США Джо Байдена одобрила выделение $80 млн на военные поставки Тайваню в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF. Госдепартамент США 23 августа одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн.

В июле Байден подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню.

Эскалация между Китаем и Тайванем произошла после того, как в августе 2022 года на острове побывала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин рассматривает визиты официальных лиц других стран как поддержку независимости провинции.