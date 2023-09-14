Армения снова бросает вызов России и проводит первые военные учения с США

El País: Армения проявила неуважение к России совместными учениями с США

Армения проявила неуважение к России, когда решила участвовать в совместных учениях с США Eagle Partner, пишет El País. Премьер Пашинян утверждает, что Москва якобы игнорирует Кавказ. Однако в России с этим заявлением не согласны.

Военные учения состоялись после того, как правительство в Ереване назвало союз с Москвой "стратегической ошибкой", направило помощь Украине и начало процесс присоединения к Международному уголовному суду.

В понедельник Армения начала первые совместные военные учения с США, несмотря на угрозы со стороны России, своего гипотетического союзника на Кавказе. Ереван, оскорбленный уступками Москвы в пользу своего врага Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, в последние дни направил несколько тревожных сигналов Кремлю, который возглавляет Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – альтернативу НАТО – и является, как предполагается, защитником Армении. Бездействие российских миротворцев в условиях блокады территории, которую контролирует Армения в Нагорном Карабахе, стало последней каплей.

Военные маневры стали последним проявлением "неуважения" Еревана к Кремлю. На прошлой неделе Армения впервые после начала российской спецоперации в феврале 2022 года отправила гуманитарную помощь на Украину. Доставила ее лично супруга премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян, которая посетила третий саммит первых леди и супругов – на это мероприятие в Киев съехались партнеры лидеров стран-союзниц Киева.

Разногласия между Ереваном и Москвой начались в сентябре прошлого года, когда Азербайджан напал на признанную международным сообществом армянскую территорию. В ходе столкновений погибли сотни людей, но Россия не предприняла никаких мер. За этим эпизодом последовал гуманитарный кризис, который спровоцировала начатая в декабре Азербайджаном блокада так называемой республики Арцах – после распада СССР эта территория, где проживают армяне, была признана частью Азербайджана. Вопрос независимости региона спровоцировал две войны – в 1991-1994 годах и в 2020. В ходе последней войны Баку захватил большую часть территории, и республика Арцах оказалась изолированной. Исключение составляет Лачинский коридор, который контролируется как азербайджанскими, так и российскими войсками.

ОДКБ никогда не поддерживала Армению в противостоянии с азербайджанской армией. А российские миротворцы, введенные после прекращения огня, никогда не предпринимали никаких действий в отношении блокады республики Арцах, которую Баку приписывает "экологическим активистам". В интервью итальянской газете La Repubblica премьер-министр Армении назвал союз с Россией "стратегической ошибкой". Два дня спустя его правительство отозвало своего представителя в ОДКБ и объявило о первых совместных военных учениях с США.

В дополнение к этим действиям Москва получила еще одну "дипломатическую пощечину". В этом месяце правительство Армении начало парламентскую процедуру ратификации Римского статута для присоединения к Международному уголовному суду. В марте суд выдал ордер на арест президента Владимира Путина за "военные преступления", связанные с отправкой украинских детей в Россию. Как сообщил РИА Новости источник в российском МИДе, Москва по закрытым каналам связи пригрозила Еревану, что этот шаг будет иметь серьезные последствия для страны.

Министерство обороны Армении иронично оправдывает совместные военные учения с США подготовкой к "участию в международных миротворческих миссиях". Однако в стране, которая едва может защитить свои границы от Азербайджана, подчеркнули, что Ереван хочет оценить свои "боевые возможности в совместных действиях с НАТО". Военные учения Eagle Partner 2023 пройдут в период с 11 по 20 сентября, и в них примет участие группа военных из Армении.

Пашинян заявил, что Россия, поглощенная борьбой на Украине, игнорирует Кавказ, и Армения должна искать других союзников. Его высказывания вызвали серьезное беспокойство в Кремле. "С этими тезисами господина премьер-министра мы не можем согласиться, – сказал на прошлой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. – Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может. Из Армении уходить Россия не может". В России живет больше армян, чем в самой Армении, добавил Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также прокомментировал этот кризис во время саммита G20 в Нью-Дели. "[В Ереване говорят] вот, если бы ОДКБ как союзное образование с участием Армении осудила бы Азербайджан, вот тогда Армения стала бы там „работать”. Когда же мы спрашиваем: почему же они с американцами и европейцами общаются, которые не осуждают Азербайджан, нам отвечают, что они же не их союзники", – отметил министр.

Лавров также опроверг утверждения о том, что Москва передала Нагорный Карабах Азербайджану в 2020 году. "Вопрос закрыт", – подчеркнул он. Министр отметил, что на трехстороннем саммите в Праге в прошлом году Пашинян, Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган признали границы, указанные в Алма-Атинской декларации 1991 года, "согласно которой тогдашняя Нагорно-Карабахская автономная область является частью Азербайджана".

Присутствие Москвы в Армении не ограничивается теми пятью тысячами военных, которые входят в состав миротворческой миссии в Нагорном Карабахе и будут находиться там до 2025 года. По данным армянского издания EVN, еще десять тысяч российских солдат распределены по нескольким военным базам и некоторым стратегическим точкам в столице (информация требует подтверждения Минобороны РФ – прим. ИноСМИ).

В понедельник Пескова вновь спросили о потенциальном выходе Армении из ОДКБ. "Мы видели много рассуждений на эту тему, в том числе и, скажем так, прозападно настроенные аналитики, которые есть в Армении, неоднократно об этом рассуждали. Но каких-либо официальных сигналов на этот счет не получали", – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Представитель Кремля признал, что "у нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость углубления нашего союзничества и партнерства".

Тем временем гуманитарный кризис в армянской части Нагорного Карабаха после десяти месяцев блокады усугубляется. Доступ продовольственных и медицинских грузов в регион, где проживает около 120 тысяч человек, по-прежнему заблокирован. Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешней политике, заявил агентству Reuters, что его страна пропустит грузовики Красного Креста при условии, что власти республики Арцах разрешат въезд машинам с предполагаемой помощью из Баку. Источники в армянской диаспоре объяснили нашему изданию, что отказом они хотят помешать Азербайджану постепенно получать уступки на этой спорной территории.

Политолог Алексей Чеснаков утверждает, что Пашинян настаивает на своем "потому, что не может или не хочет выполнить договоренности, взятые после войны 2020 года; внутриполитическая ситуация не позволяет". По его мнению, Алиев, который пользуется поддержкой Израиля и Турции, "не заинтересован в новой войне".

Автор статьи: Хавьер Куэста (Javier G. Cuesta)