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Военное обозрение

New York Times: Моди хочет сделать Индию сверхдержавой по производству чипов

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Источник изображения: topwar.ru

С быстрым развитием высоких технологий в мире все большее значение имеют всевозможные микропроцессоры, торговля которыми приносит огромные прибыли.

Как пишет газета New York Times, по данным правительства Индии, микропроцессорные чипы, которые обеспечивают все цифровые устройства, скоро будут полностью производиться в Индии. Это смелое заявление говорит о том, что премьер-министр страны Нарендра Моди верит, что он может вывести Индию на высший уровень производства передовых технологий, отмечаете издание.

Для реализации этих планов индийское правительство готово потратить как минимум 10 миллиардов долларов субсидий, готовых покрыть 50 или даже 70 процентов расходов любой компании, касающихся разработки и производства чипов. В планы Моди входит создание что-то вроде «Силиконовой долины» под названием «Полукон-сити» в его родном штате Гуджарат. По словам обозревателя New York Times Алекса Тревелли, Моди делает ставку на то, что ему удастся заманить сюда частные компании не только со всей Индии, но и со всего мира.

Традиционные технологические кластеры Индии вокруг Бангалора позволили стране занять место в глобальной полупроводниковой сети благодаря своей работе по разработке микросхем, но не по их производству. И за последние два года правительство выделило значительные субсидии на превращение страны в производителя электроники. С 2020 года правительство Индии использует стимулы, связанные с производством чипов - чем больше вы производите, тем больше ваша государственная поддержка.

Однако пока почти все передовые чипы производятся на Тайване, отмечает издание. По мере того как опасения по поводу Китая и Тайваня усиливаются, а чипы становятся неотъемлемой частью всех видов технологий, это кажется все более рискованным как покупателям, так и продавцам. Поэтому в мире идет распределение производственной нагрузки. Так, Тайваньская компания по производству полупроводников изо всех сил пытается помочь США создать собственные заводы по производству микросхем в Аризоне с помощью Закона президента Байдена о субсидировании чипов, говорит Тревелли.

Индия не имеет истории производства чипов и практически не имеет сверхспециализированных инженеров и оборудования, необходимых для начала производства

- отметил обозреватель New York Times.

Несмотря на это, в Нью-Дели все же делают смелые заявления относительно того, что значительная часть мировых чипов в ближайшем будущем будут производиться в Индии. По словам Тревелли, TSMC и другим тайваньским компаниям потребовались «десятилетия и бесчисленные миллиарды капиталовложений», чтобы достичь того, чего они достигли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Тайвань
Проекты
2020-й год
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