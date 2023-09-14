Войти
ТАСС

Британия увеличила до $510 млн сумму контракта на восполнение переданных Киеву боеприпасов

360
0
0
Джеймс Картлидж
Джеймс Картлидж.
Источник изображения: www.jamescartlidge.com

Новый контракт позволит создать более 200 рабочих мест, говорится в заявлении оборонной компании BAE Systems

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании увеличило сумму контракта на восполнение переданных Украине боеприпасов с £280 млн ($350 млн) до £410 млн ($510 млн). Об этом говорится в заявлении оборонной компании BAE Systems.

"BAE Systems гарантировала новые заказы на дополнительную сумму в размере £130 млн на поставку боеприпасов Минобороны Великобритании. Заказ был сделан вследствие решения Минобороны увеличить сумму анонсированного в июле контракта с £280 млн до £410 млн", - сказано в сообщении. Отмечается, что новый контракт позволит создать более 200 рабочих мест. Компания намерена выполнить заказ на своих предприятиях в городе Вашингтон на севере Англии и в местечке Гласкод на юге Уэльса.

"Важно, чтобы мы увеличивали наше собственное производство снарядов. Этот контракт увеличит запасы боеприпасов, поддержит нашу оборонную индустрию и поможет создать сотни высококвалифицированных рабочих мест в Великобритании", - заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Картлидж.

13 марта правительство Великобритании объявило об увеличении расходов на оборону на £5 млрд (примерно $6,2 млрд) в ближайшие два года в свете конфликта на Украине. Как отмечал кабмин, часть этой суммы будет вложена в производство боеприпасов взамен тех, что были ранее переданы Украине с британских складов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Компании
BAE Systems
Похожие новости
01.09.2023
Зеленский сообщил о планах производства совместно с британской компаний вооружений на Украине
14.06.2022
Военная торговля из варяг в турки
26.05.2022
ВС Украины будут поставлены 105-мм легкие пушки L-118
26.01.2017
На прокорм: зачем британский флот следит за "Адмиралом Кузнецовым"
28.09.2016
Большие расходы на авиацию подстегивают гонку вооружений в воздухе (The Wall Street Journal, США)
22.04.2016
Экспорт по-украински: Киев продавал Вашингтону танки «на убой»
17.01.2014
Сказание об Ан-70
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 09:23
  • 55178
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.09 06:06
  • 24
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 13.09 20:22
  • 1
В зоне СВО начали применять обеспечивающий преимущество над ВСУ ретранслятор "Облачко"
  • 13.09 20:07
  • 19
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 13.09 19:26
  • 2
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
  • 13.09 19:03
  • 55
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.09 17:26
  • 21
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.09 16:18
  • 0
Все тайное когда-нибудь становится явным
  • 13.09 15:55
  • 6
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 13.09 15:52
  • 2637
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.09 15:51
  • 0
Новые учения НАТО, которые несут новые угрозы (ВИДЕО)
  • 13.09 12:51
  • 4
За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек, заявил Путин
  • 13.09 11:56
  • 1
Танк оказался дефектным: у Challenger 2 ВСУ оторвалась лобовая броня
  • 13.09 11:30
  • 1
Что мы назовем победой
  • 13.09 11:20
  • 1
Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов