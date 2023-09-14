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РИА Новости

Эксперт ожидает поучительного ответа для ВСУ за атаку на Севастополь

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На месте пожара на судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в Севастополе
На месте пожара на судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в Севастополе.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба губернатора Севастополя

Эксперт Горбачев: за удар ВСУ по Севастополю скоро последует поучительный ответ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев считает, что в скором времени за удар украинских войск по Севастополю последует поучительный и показательный ответ.

Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал ночью 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека. Командующий ВВС Украины Николай Олещук в своём Telegram-канале заявил, что удар по Севастополю был нанесён самолётами.

"Украина продолжает нагнетать ситуацию и вести ее к эскалации, а Запад - стремиться реализовать принцип "воевать по последнего украинца". Мы однозначно будем отвечать и отвечать таким образом, чтобы это было поучительно, показательно и эффективно, чтобы в конечном счете им был нанесен невосполнимый ущерб, который приведет спецоперацию на Украине к победной точке", - сказал Горбачев РИА Новости.

По его мнению, удар по Севастополю наносился дальнобойными ракетами высокой точности. Теперь по обломкам предстоит выяснить, откуда, с какого носителя и какими ракетами велась атака.

"У Украины своих таких ракет быть не может по определению. Она не обладает ни практической, ни технической, ни научной школой, чтобы создать такое оружие. Я думаю, что при атаке на Севастополь речь может идти о ракетах аналогичных британским Storm Shadow", - сказал Горбачев.

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