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ЦАМТО

Сухопутные войска Австрии приступили к модернизации парка ОБТ "Леопард-2A4"

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Leopard 2A4
Leopard 2A4.
Источник изображения: Kennyannydenny/Wikipedia

ЦАМТО, 13 сентября. Сухопутные войска Австрии передали для последующей модернизации к версии A7 европейскому холдингу KNDS (в составе Krauss Maffei-Wegmann и Nexter Defense Systems) первый ОБТ "Леопард-2A4".

Как сообщается в пресс-релизе Минобороны Австрии, церемония символической передачи перового танка прошла 8 сентября во время посещения министром обороны Австрии Клаудией Таннер традиционного Дня гарнизона в казармах 14-го танкового батальона в Вельсе.

По словам министра, танки "Леопард-2A4" будут отправлены в Германию несколькими партиями для их приведения в соответствие с современными требованиями. Общая стоимость проекта, включая модернизацию боевых машин пехоты "Улан" (на базе испанской БМП "Пизарро" ASCOD), составляет 560 млн. евро.

Австрийский план строительства вооруженных сил "2032+" предусматривает модернизацию 58 ед. ОБТ "Леопард-2А4" к версии А7. Конкретно на данный проект будет инвестировано около 240 млн. евро.

Напомним, что в феврале 2023 года Министерство обороны Австрии публично объявило, что австрийское правительство взяло на себя обязательство модернизировать все имеющиеся в составе СВ Австрии ОБТ "Леопард-2A4" к версии A7 (в 1997-1998 гг. в Нидерландах было приобретено 114 ОБТ "Леопард-2A4", произведенных в 1984 году). Позднее было объявлено, что будет модернизировано 58 танков с ориентировочным бюджетом около 240 млн. евро.

Относительно модернизации БМП "Улан" сообщалось, что работы по усовершенствованию 112 машин проведет компания General Dynamics European Land Systems Steyr GmbH. Работы должны быть завершены до 2029 года.

В обоих проектах модернизации основной упор будет сделан на установке современных систем управления огнем, систем наблюдения и другого внутреннего оборудования.

Следует отметить, что Австрия является одной из немногих стран западного мира, отказавшейся поставлять свое вооружение на Украину.

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Страны
Австрия
Германия
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
General Dynamics
Krauss-Maffei
Nexter
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