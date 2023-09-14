ЦАМТО: России и КНДР целесообразно развивать всестороннее военно-техническое сотрудничество

ЦАМТО, 13 сентября. России и КНДР целесообразно развивать всестороннее военно-техническое сотрудничество, провести военно-стратегические консультации высокого уровня между РФ, КНДР и Китаем для оценки обстановки и выработке мер совместного реагирования на новые угрозы в АТР.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее в среду в рамках переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин сообщил, что Россия будет помогать Северной Корее строить космические спутники. Кроме того, Москва и Пхеньян планируют обсудить все аспекты двусторонних отношений, в том числе и военно-техническое сотрудничество.

"В новой военно-политической конфигурации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где активны попытки США и других ведущих западных стран сколотить антикитайские и антироссийские военные блоки – это и AUKUS, и другие форматы – целесообразно провести военно-стратегические консультации высокого уровня России, КНР и Северной Кореи на предмет оценки обстановки и выработки мер совместного реагирования на новые вызовы и угрозы", – считает И.Коротченко.

По его оценке, военно-политическая ситуация после начала спецоперации изменилась, и в этих условиях российской дипломатии надо рассматривать Пхеньян как надежного партнера "во всех сферах, где такое партнерство будет обоюдовыгодно и даст ощутимый результат".

"Северная Корея является производителем первоклассных артиллерийских систем различного калибра, которые полностью совместимы с российскими системами по калибру и номенклатуре используемых боеприпасов. Кроме того, у КНДР есть выдающиеся достижения в области реактивной артиллерии, в частности РСЗО калибром 600 мм – это абсолютно беспрецедентно, ряд других достижений в области создания образцов военной техники для сухопутных войск", – пояснил И.Коротченко.

В свою очередь, первостепенный интерес для Пхеньяна представляет сотрудничество по космосу. Страна уже обладает развитой ракетной промышленностью.

"В этом плане Россия могла бы предложить совместное проектирование и запуск спутников различного назначения для Северной Кореи, строительство на территории КНДР центров приема и обработки спутниковой информации. Любое мирное освоение космоса, вплоть до запуска северокорейского космонавта, вполне допустимо, когда мы будем реализовывать проект перспективной российской орбитальной станции", – добавил собеседник агентства.

Кроме того, для Северной Кореи критично важны поставки продовольствия и энергоресурсов из России.

"Переговоры, которые прошли сегодня между лидерами России и КНДР, безусловно, носят закрытый характер, поэтому в публичном поле детали озвучены не будут по вполне понятным причинам. Как и на каких условиях будет осуществляться сотрудничество, определится характером заключаемых соглашений, о которых мы никого не обязаны уведомлять", – подчеркнул И.Коротченко.