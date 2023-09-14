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ТАСС

На Украине признали, что противостоять российским авиабомбам практически невозможно

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ФАБ-500М62
ФАБ-500М62.
Источник изображения: t.me/fighter_bomber

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украине нужны современные истребители, которые могли бы противостоять российским самолетам

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские модифицированные авиабомбы ФАБ-500 сбивать практически невозможно. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Теоретически этим бомбам можно противостоять, но сбить их крайне сложно, практически невозможно", - приводит слова Игната газета The Washington Post.

По его словам, имеющиеся в распоряжении украинской армии средства ПВО могут пытаться сбивать ракеты, но практически бессильны перед планирующими авиабомбами. Он добавил, что Украине нужны современные истребители, которые могли бы противостоять российским самолетам.

С начала российской специальной военной операции западные союзники нарастили поставки оружия и военной техники Украине на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Тем не менее Киев постоянно просит партнеров ускорить новые поставки и включить в них более современные виды оружия, системы ПВО, а также передать ему истребители, в первую очередь американские F-16. В Киеве неоднократно озвучивали различные сроки возможных поставок, а на Западе объявляли о подготовке украинских пилотов, однако точного понимания, когда западные истребители поступят в распоряжение ВСУ, пока нет.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что в Киеве "расстроены и сбиты с толку" из-за задержек в поставках истребителей F-16, однако на Украине не решаются публично делать соответствующие заявления. При этом, по данным NBC, задержка связана не с техническими аспектами, а с политической блокировкой этого решения. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
ФАБ-500
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