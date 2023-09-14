Поврежденные в результате удара ВСУ корабли ВМФ РФ продолжат боевую службу

Минобороны РФ: два поврежденных корабля ВМФ продолжат боевую службу после удара ВСУ

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России, которые были повреждены в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по судоремонтному заводу в Севастополе, будут полностью восстановлены и смогут продолжить службу. Об этом заявили 13 сентября в Минобороны РФ.

«Два корабля ВМФ РФ, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», — сообщили в ведомстве.

ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу ранее 13 сентября. Также была зафиксирована попытка атаки на суда Черноморского флота с помощью трех безэкипажных катеров. После попадания крылатых ракет два корабля, находящихся на ремонте, получили повреждения. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь крылатых ракет. Все безэкипажные катера уничтожил патрульный корабль «Василий Быков».

В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали минимум 24 человека, четверо из которых находятся в состоянии средней степени тяжести.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.