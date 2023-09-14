В Минобороны рассказали о работе комплексов "Красуха" в зоне спецоперации

Комплексы РЭБ "Красуха-С4" выдавливают авиацию и ракеты ВСУ в зоны перехвата ПВО

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчеты станций радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4" в ходе спецоперации постановкой помех выдавливают авиацию и ракеты ВСУ в зоны перехвата российских средств ПВО, следует из опубликованного в среду в официальном Telegram-канале Минобороны России видео.

По словам начальника станции помех с позывным "Шмель", программно-аппаратные средства комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4" позволяют на расстоянии до 150 километров обнаруживать, идентифицировать и брать на сопровождение все виды воздушных целей, которые могут применяться противником.

"Если попросту сказать, принцип действия заключается в том, что самолеты или баллистические ракеты, которые идут вне зоны обнаружения радаров противовоздушной обороны - мы воздействуем программно-аппаратными средствами своего комплекса на их бортовую радиолокационную станцию, вынуждая их подняться выше, уже в зону, так сказать, огневого контакта наших ПВО, наших коллег, которые их достаточно успешно сбивают", - сообщил "Шмель".

Он подчеркнул, что на протяжении всей специальной военной операции комплекс доказывает свою эффективность.