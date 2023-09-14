В Минобороны рассказали о работе комплексов "Красуха" в зоне спецоперации

Комплексы РЭБ "Красуха-С4" выдавливают авиацию и ракеты ВСУ в зоны перехвата ПВО
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчеты станций радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4" в ходе спецоперации постановкой помех выдавливают авиацию и ракеты ВСУ в зоны перехвата российских средств ПВО, следует из опубликованного в среду в официальном Telegram-канале Минобороны России видео.
По словам начальника станции помех с позывным "Шмель", программно-аппаратные средства комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4" позволяют на расстоянии до 150 километров обнаруживать, идентифицировать и брать на сопровождение все виды воздушных целей, которые могут применяться противником.
Он подчеркнул, что на протяжении всей специальной военной операции комплекс доказывает свою эффективность.