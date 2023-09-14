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Оценена вероятность новых ударов ВСУ ракетами по территории России

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Фрагменты крылатых ракет Storm Shadow
Фрагменты крылатых ракет Storm Shadow.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Вероятность нанесения новых ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России будет расти. Вероятность новых ударов оценил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Если мы говорим о вероятности ударов по территории Российской Федерации, то такая вероятность, к сожалению, будет возрастать. Это связано с тем, что Запад анонсировал поставки крылатых ракет: Германия рассматривает возможность крылатых ракет Taurus, Франция предоставляет ракеты SCALP, Британия — Storm Shadow. США, вероятнее всего, начнут поставлять ракеты ATACMS — это все говорит о том, что ракетные удары будут возрастать», — сказал он.

Также Кнутов допустил, что Киев отработал нанесение ударов по наземным целям противокорабельными ракетами «Нептун». Боеприпасы расположены на автомобилях, которые позволяют всей батарее сменить позицию после старта. По его мнению, ПВО России должна совершенствоваться и формировать единую структуру, которая будет объединять войсковую и объектовую ПВО под единым командованием.

Утром 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе, при этом были повреждены два находившихся на ремонте корабля.

Позже в Минобороны России сообщили, что поврежденные при атаке на Севастополь корабли продолжат службу.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
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