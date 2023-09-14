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ТАСС

ФРГ передала Украине 20 бронемашин Marder и 20 беспилотников RQ-35 Heidrun

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БМП Marder немецкого производства
БМП Marder немецкого производства.
Источник изображения: topwar.ru

Германия обновила список военной помощи, которую правительство предоставило Киеву или планирует оказать в будущем

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю поставила на Украину 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder с боеприпасами, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 2 бронированные машины Wisent 1, используемые для разминирования территории. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

Кроме того, Германия передала Украине 3 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм, материал для обезвреживания взрывоопасных предметов, 2 мобильных носителя антенн, 10 сенсоров для БПЛА, 1 систему спутникового наблюдения, несколько прицепов и полуприцепов, а также три машины скорой помощи.

23 августа в видеообращении к участникам форума "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ее страна предоставила Украине с начала нынешнего конфликта помощь на сумму более  €22 млрд: от палаток и генераторов до танков и новейших систем противовоздушной обороны. Берлин, по ее словам, "продолжит оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется". Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу.

Россия неоднократно затрагивала тему непрекращающихся поставок оружия на Украину. Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к поддержке киевского режима западным оружием. 

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