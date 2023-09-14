Недееспособных итальянских "ястребов" резко раскритиковали из-за фиаско ВСУ

Итальянские "ястребы" просчитались: контрнаступление ВСУ терпит тотальное фиаско, пишет социолог Орсини в статье для FQ. Стоило еще в самом начале заключить соглашение с Россией, но интересам Байдена это не отвечало, отмечает автор статьи.

Алессандро Орсини

Украинское контрнаступление терпит полное фиаско. Предложение провести переговоры с Россией, которое я выдвинул в своей статье в начале конфликта, было правильным, и все больше итальянцев понимают это. Вариант бороться не на жизнь, а на смерть, за который выступали Corriere della Sera, Repubblica и Stampa, оказался ошибочным. С течением времени положение Украины значительно ухудшилось. В своей колонке в газете Il Fatto Quotidiano я писал: "На каждую пулю НАТО, которую Украина выпустит по России, Россия выпустит десять пуль по Украине". Так все и случилось.

Количество убитых украинских солдат такое, какое может быть только в видеоигре. Число погибших украинских детей ошеломляет. Перечислить разрушения, постигшие эту страну, уже невозможно: полный список занял бы огромный книжный том. Оптимистические прогнозы итальянских "ястребов" оказались ложными. ВВП России растет, ее армия прекрасно организована и вооружена до зубов, Китай с ней тесно сотрудничает, БРИКС расширяется вокруг оси Москва-Пекин, Путин привлекает на орбиту своей страны африканские правительства, некогда связанные с Европой, его режим прочен как никогда, а консенсус внутри страны стремительно растет. Все эти ошибочные прогнозы заставляют сделать вывод: итальянский правящий класс в целом является банкротом. Правительство, которое ошиблось во всех оценках в ущерб национальным интересам страны, следует осудить за явную недееспособность. В этом виноваты и международные институты политических исследований. Вспомним, например, Итальянский аналитический центр по международным отношениям (IAI). Вместо того чтобы провести научный анализ ситуации, его руководство занимается пропагандой, оскорблениями и клеветническими инсинуациями. Случай с вышеупомянутым центром заставляет задуматься о порочном переплетении политической власти и научных исследований в свободном обществе.

В марте 2022 года Зеленский и Путин заключили соглашение, которое Байден и Борис Джонсон сорвали. Это соглашение должно было спасти Украину. Почему ничего не вышло? Существует, по крайней мере, три причины. Первая заключается в том, что Байдену нужно было время, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Если бы соглашение было заключено в начале конфликта, это поставило бы под угрозу расширение Альянса на границе с Россией. Интересы Байдена требовали продолжать военные действия, поэтому расширение НАТО легло на плечи украинских детей и киевской армии. Вторая причина заключается в том, что Байден считает украинский конфликт первым этапом войны за Тайвань. Соглашение с Россией продемонстрировало бы слабость, в то время как американский президент хочет произвести впечатление на Китай своей силой. Третья причина заключается в том, что Байдену нужно время, чтобы обеспечить отделение Европы от России. Энергетический альянс между Москвой и Берлином поставил бы под угрозу гегемонию США в Европе. Проекту "Северный поток – 2" нужно было положить конец.

Остается последний вопрос: почему ЕС решил совершить самоубийство, разжигая конфликт, который сведет его в могилу? Ответ во многом кроется в механизмах перехода власти в этом политическом сообществе. Урсула фон дер Ляйен станет секретарем НАТО и будет отстаивать интересы не Европы, а Соединенных Штатов. Кандидатов на этот пост определяет Байден, он же решает, кому быть министром обороны Италии и Германии. Как раз пост министра обороны Германии и занимала Урсула фон дер Ляйен до того, как стала председателем Еврокомиссии. Однако французских министров Байден не может выбирать. Поэтому Макрон, низведенный на международном политическом уровне до ничтожного состояния, производит соответствующее впечатление. Поведение фон дер Ляйен предсказуемо, как поведение ребенка, ищущего одобрения отца. От Макрона же можно ждать чего угодно.