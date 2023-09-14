СМИ: Россия производит больше ракет, чем до февраля 2022 года

NYT: Россия производит больше ракет, чем до СВО, и больше боеприпасов, чем США

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия преодолела влияние западных санкций и теперь производит больше ракет, чем до начала военной спецоперации, а также больше боеприпасов, чем в США и Европе, пишет The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Газета отмечает, что в прошлом году Россия была вынуждена замедлить выпуск оружия, но затем он снова начал расти.

"России удалось преодолеть санкции и контроль над экспортом со стороны Запада, чтобы расширить производство ракет за пределы довоенного уровня", — говорится в статье.

По оценкам западных чиновников, российские заводы могут изготавливать 200 танков в год, а артснарядов — два миллиона.

"Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа", — подчеркнула газета.

По словам высокопоставленного эстонского чиновника, это разница сейчас составляет семь раз.

После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.