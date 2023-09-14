Евросоюзу посоветовали не бояться поражения Украины. Он от этого выиграет

На Западе уже понимают, к чему все идет на Украине, пишет Nové slovo. Проигрыш Киева для США в любом случае окажется лучше, чем их недавнее бегство из Кабула. Да и Евросоюзу не нужно бояться поражения украинцев. На самом деле он от этого даже выиграет.

Обстановка на российско-украинском фронте беспокоит весь мир. Этот вооруженный конфликт превратился в окопную войну, то есть ни одна из сторон не может одержать победу, и невольно встает вопрос: что же дальше?

На случай победы Украины сценарий уже давно готов и ясен. Украину примут в Североатлантический альянс и Европейский Союз, и в мире станет больше счастливых людей (за счет 45 миллионов украинцев).

Но что если Украина не победит? Разумеется, о таком варианте наши СМИ и политики даже не помышляют. Они совершенно исключают эту вероятность. Вот только граждане Словакии да и некоторых других государств Европейского Союза видят причины этого вооруженного конфликта совершенно не так, как политики и наш мейнстрим, и в целом уже понимают, к чему все идет.

Неужели их мнение сформировалось под влиянием какой-нибудь зловредной пропаганды? А может, люди просто руководствуются здравым смыслом, который давно покинул политическое руководство ЕС?

Похоже, что для США война — тяжелое политическое и экономическое бремя, и Вашингтон все сильнее давит на украинского Антигероя, у которого остается только два варианта. Либо Владимир Зеленский побеждает на поле боя и освобождает все отторгнутые территории. Либо он садится за стол переговоров, посмотрев правде в глаза.

США с самого начала предупреждали, что их помощь Украине имеет свои пределы, и что выходить за них Вашингтон не намерен. Дело в том, что для американцев этот вооруженный конфликт не стоит того, чтобы ради Украины развязывать Третью мировую войну! Помощь Украине всегда зависела от того, насколько украинцам удавалось ослаблять Россию. Официальные представители Соединенных Штатов Америки очень осторожно высказывались насчет поражения России или ее раскола, в отличие от политического руководства Украины.

Подобные прогнозы поощряли и продвигали, прежде всего, представители военно-промышленного комплекса США, для которых опустошение армейских складов в США и в ЕС сулило много тучных лет в будущем.

Украинский президент, который с восторгом "адаптирует" американские концепции под жизненные условия его страны, поставил все на одну карту — на поражение России. Ради этой цели он готов был воевать до последнего украинского солдата, которого убедил, что тот воюет не только за свободу и независимость Украины, но и за идеалы и ценности всего демократического Запада.

Сегодня, по прошествии 18 месяцев вооруженного конфликта, нам всем стоит признать: ситуация развивается не так, как ожидал украинский Антигерой. Вооруженный конфликт подходит к мертвой точке, когда победа одной или второй стороны туманна и лежит в необозримом будущем. Обе стороны осознают, что борьба на линии фронта протяженностью почти тысячу километров при огромных потерях в живой силе и технике отходит на второй план, а на первый план выходит экономическая выносливость США и России. Именно этот фактор в итоге и определит победителя. Возможность пополнять запасы боеприпасов, возмещать потери в рядах армии, поддерживать работающей логистику, поставлять новое оружие, продовольствие — все это будет под силу только победителю.

Украинские силы никак не могут прорвать оборонительные линии российской армии, что не сулит ничего хорошего главному "двигателю" и пропагандисту этой войны. Его мировое турне и регулярные визиты во все правительства и парламенты Европейского Союза и мира, где он искал новых спонсоров, уже под вопросом, как и финансовая помощь.

Президент США тоже испытывает на себе сильное политическое и гражданское давление, и миллиарды, вложенные в ослабление России, превращаются в серьезное препятствие для переизбрания Джо Байдена. Поэтому вместе с Евросоюзом он ужесточает условия для предоставления Украине финансовой помощи в дальнейшем.

Провал весеннего, летнего и, судя по всему, осеннего контрнаступления лишает Джо Байдена очков. Однако он отчаянно мечтает убедить американских граждан, что вложения в финансовую и военную помощь Украине были и есть выгодны для Соединенных Штатов Америки.

Граждане США столкнулись с ростом цен, с инфляцией, с отсутствием средств на реконструкцию разрушающейся инфраструктуры, с урезанием социальных программ. Все это ведет к беспрецедентной разобщенности внутри Соединенных Штатов Америки, а также к радикализации главных политических партий.

Президенту необходимы результаты в украинском вооруженном конфликте, что создает для происходящего новые временные рамки. Похоже, президент США Джо Байден сделает завершение этого конфликта до конца текущего года или до первого снега необходимым условием, на которое украинскому Антигерою придется согласиться.

Без финансовой и военной помощи Америки этот конфликт можно считать оконченным и проигранным Украиной.

Сыграть роль спонсора в этом конфликте вместо США Европейский Союз не способен. Из-за сомнительной политической программы, в центре которой стоит независимость от российских энергетических и сырьевых ресурсов, ЕС сам себя истощил и уже не может пускаться в новые авантюры.

США ничего не потеряют от проигрыша Украины, поскольку всегда выступали в роли только "помощников", но Вашингтон никогда не считал этот конфликт своим. Поэтому если украинская армия не добьется победы, ей придется в одиночку справляться с последствиями.

Для Соединенных Штатов Америки это в любом случае лучше, чем их недавнее бегство из Кабула… Сейчас будет достаточно просто закрыть все "финансовые вентили", и конфликт будет окончен!

Давайте представим, что это на самом деле произошло.

Что будет с нашими русофобскими СМИ? А с нашими политиками, которые уже размечтались, как будут делить Россию?

Что если этот конфликт закончится не победой Украины и поражением России?

Наступит конец истории?

Напротив. Думаю, что если мы смогли прожить бок о бок с Россией в мире на протяжении почти 80 лет и если капитализм принес в Россию, а также Центральную и Восточную Европу высокий уровень жизни, небывалый в истории, то мы сможем прожить мирно рядом друг с другом еще как минимум лет 80.

Некоторые политики стараются убедить нас, что ЕС, а значит и Словакия, в случае поражения Украины превратится в часть новой советской России.

По-моему, эти опасения далеки от действительности. Мы без труда научимся, как американцы, смотреть на все прагматично, да еще и будем гордиться тем, что нам удалось предотвратить ядерную катастрофу.

Кстати, даже Европейскому Союзу не нужно бояться поражения Украины, поскольку на самом деле мы выиграем. Мы сможем вернуться к нашей энергетической и сырьевой "зависимости", ведь именно она лежала в основе европейского процветания в последние 30 — 40 лет.

Однако этот вооруженный конфликт ставит перед нами один неприятный вопрос, который заставляет нас задуматься над тем, что такое на самом деле Европейский Союз?

Куда же это мы вступили?

Мне кажется, что я долгие годы ошибался, думая, что мы вступили в 300-миллионное суверенное объединение. На самом же деле мы вступили только в НАТО, и Североатлантический альянс "заботливо" устраивает всю нашу жизнь, как и жизнь всего мира!

События развиваются причудливо, и принципы, которые действовали до сих пор и по которым мир жил прежде, как будто уже и не работают.

Неужели мы стоим на пороге какого-то нового, переломного времени, когда весь наш прежний опыт не нужен?

Автор: Эдуард Шебо (Eduard Šebo)