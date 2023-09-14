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Известия.ru

Путин отметил большой интерес Ким Чен Ына к российской ракетной технике

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Лидер КНДР Ким Чен Ын проявляет большой интерес к российской ракетной технике. Об этом 13 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить космические спутники, глава государства отметил, что он и Ким Чен Ын для этой цели и приехали на космодром Восточный.

«Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», — сказал Путин журналистам, подчеркнув, что северокорейской делегации покажут новые объекты.

Помимо этого, российского лидера спросили, поднимется ли на переговорах тема о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.

«Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть», — ответил Путин.

Российский и северокорейский лидеры также осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный.

Стартовый комплекс «Союз» предназначен для приема ракет-носителей семейства «Союз-2», проведения предстартовой подготовки и пуска, заключительных операций после пуска, проведения работ в случае несостоявшегося пуска. Его площадь составляет примерно 45 тыс. кв. м.

Владимир Путин и Ким Чен Ын также посетили цех, в котором собирают ракеты-носители семейства «Ангара». Лидер КНДР оставил отзыв в книге почетных гостей.

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Страны
КНДР
Россия
Продукция
Ангара
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
Проекты
Союз-2 РН
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