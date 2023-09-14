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ТАСС

Эксперт из Китая уличил США в нежелании урегулировать конфликт на Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита на Украину, 7 сентября 2023 года
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита на Украину, 7 сентября 2023 года.
Источник изображения: Brendan Smialowski/Reuters

При этом ведущий эксперт китайского аналитического института "Тайхэ" Ван Цзайбан отметил, что у Киева на поле боя нет каких-либо перспектив

ПЕКИН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Вашингтон препятствует политическому разрешению конфликта на Украине, несмотря на отсутствие каких-либо перспектив у Киева на поле боя. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил ведущий эксперт китайского аналитического института "Тайхэ" Ван Цзайбан.

"Вашингтон создает главное препятствие для политического урегулирования российско-украинского военного конфликта", - сказал Ван Цзайбан. Он перечислил три возможных варианта его завершения. Эксперт предположил, что в первом случае одна сторона выходит из конфликта победившей, а другая - проигравшей. Во втором сценарии стороны заключают соглашение о перемирии, потому что не могут определить исход военных действий и больше не могут сражаться. Либо третья, "внешняя", сторона использует свое влияние, чтобы положить конец конфликту.

"Глядя на нынешний этап конфликта между Россией и Украиной, в целом мы можем говорить о втором варианте, но в реальности также присутствует и сдерживание со стороны США и НАТО", - отметил Ван Цзайбан. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО не желают признавать тот факт, что они не выигрывают на Украине.

По мнению эксперта, "нет никакой интриги в исходе боевых действий". "В таком случае почему Украина настаивает на продолжении такой бесперспективной войны и почему не прекращает ее как можно скорее? Потому что у Киева нет полномочий вести переговоры о перемирии, чтобы положить конец конфликту. - сказал Ван Цзайбан. - Есть множество признаков того, что администрация Байдена не желает вести переговоры о прекращении войны на Украине".

Конфликт на Украине имеет обширные геополитические и геоэкономические последствия, особенно для европейских стран, подчеркнул эксперт. "Очень мало стран получили выгоду и разбогатели на этой войне, - сказал он. - Подавляющее большинство стран мира, даже в Европе, выступают за политическое урегулирование". Он также отметил, что в США и Европе голоса тех, кто сомневается в необходимости сражаться "до последнего украинца", звучат все громче. "Постепенно складываются условия для политического решения", - резюмировал он. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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