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ТАСС

AP: США завершат обучение первых украинских летчиков на F-16 к концу года

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: By Usaf/ Getty Images

До начала их участия в полноценных боевых полетах должно пройти еще некоторое время, цитирует издание руководителя Военно-воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенанта Майкла Ло

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. США могут завершить обучение первых пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16 уже к концу 2023 года, однако до начала их участия в полноценных боевых полетах должно пройти еще некоторое время. Об этом сообщил руководитель Военно-воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло, выступая на ежегодной конференции Ассоциации ВВС США в штате Мэриленд.

"Как только им дадут добро, они приедут и начнут обучение", - цитирует Ло агентство Associated Press. По его словам, в октябре ожидается прибытие нескольких украинских летчиков, которые в настоящее время проходят тестирование на уровень знания английского языка, на базу ВВС США в Тусоне, штат Аризона. В зависимости от их компетенций и предыдущего опыта управления истребителями, они могут завершить подготовку в США в течение трех месяцев, считает Ло. Обучение пилотов, не имеющих опыта полетов на истребителях, может занять порядка девяти месяцев, уточнил он.

Ло отметил, что после прохождения обучения пилотам придется вернуться в Европу, чтобы пройти дополнительную подготовку по линии НАТО, в рамках которой они научатся техобслуживанию самолетов. Он добавил, что не знает, сколько времени может занять этот этап обучения.

Как объявил в конце августа пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 начнется на базе в штате Аризона в октябре. При этом помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин в начале августа, по сути, сигнализировала о том, что самолеты F-16 будут переданы Киеву только после подготовки ВСУ к их применению. По словам Карлин, ориентировочно передача этой военной техники состоится через несколько месяцев.

Как подчеркнул ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки коллективным Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Аналогичным образом высказался на этот счет в конце мая министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По его признанию, предстоящая передача Западом Украине F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае", несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение".

Между тем командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер уточнил 18 августа, что на подготовку "пары эскадрилий F-16" в ВСУ и обеспечения их достаточно высокой готовности и профессионализма, "может понадобиться четыре или пять лет". 

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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