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ЦАМТО

ВМС Филиппин приняли на вооружение патрульные катера класса "Циклон"

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Источник изображения: Фото: GMA Integrated News

ЦАМТО, 13 сентября. На ВМБ Хосе Андрада (Манила) 11 сентября состоялась церемония крещения и ввода в боевой состав ВМС Филиппин двух патрульных катеров прибрежной зоны класса "Циклон", полученных из состава ВМС США.

В мероприятии принял участие министр обороны Филиппин Хильберто Теодоро-младший.

Как сообщает Philippine News Agency, принятые на вооружение катера официально получили наименования (PS-177) "Валентин Диас" (Valentin Diaz) и (PS-178) "Ладислао Дива" (Ladislao Diwa).

Как заявил на церемонии Х.Теодоро, полученные катера значительно усилят возможности ВМС Филиппин по контролю 200-мильной исключительной экономической зоны и других юрисдикций Филиппин.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВМС Филиппин проявило интерес к покупке предназначенных для вывода из боевого состава американского флота катеров класса "Циклон" в 2021 году. Ранее, в 2004 году, филиппинские ВМС уже приняли переданный из состава ВМС США патрульный катер (PC-1) "Циклон", который получил наименование (PS-38) "Генерал Мариано Альварес".

Два размещенных в Бахрейне патрульных катера прибрежной зоны класса "Циклон", (PC-4) "Монсун" и (PC-9) "Чинук", были выведены из боевого состава ВМС США и переданы ВМС Филиппин в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA) 28 марта 2023 года.

Как предполагается, корабли будут применяться для патрулирования прибрежных вод, обеспечения безопасности морских путей сообщения, перехвата нарушителей, противодействия пиратству и другой незаконной деятельности на море, эскорта, разведки и поддержки специальных операций, оказания гуманитарной помощи и реагирования на стихийные бедствия. Катера будут применяться в прибрежных водах и на мелководье, где более крупные суда могут столкнуться с трудностями из-за своих размеров и осадки.

Около 14 катеров класса "Циклон" были построены для ВМС США на судоверфи компании Bollinger с 1992 по 1996 гг. (PC-4) "Монсун" был принят на вооружение ВМС США в 1994 году, четыре года состоял в составе Береговой охраны США, после чего в 2008 году возвратился в состав американского флота. (PC-9) "Чинук" вошел в боевой состав ВМС США в 1995 году. Ранее ВМС США передали пять патрульных катеров класса "Циклон" ВМС Бахрейна и три – ВМС Египта.

Оба катера, переданные Филиппинам, были доставлены в страну в мае. Перед принятием на вооружение катера прошли восстановление.

Катер "Циклон" представляет собой судно полным водоизмещением 334 т, длиной 54,4 м, шириной 7,6 м и осадкой 2,4 м. ГЭУ с четырьмя дизельными двигателями Paxman 16RP200-1-CM позволяет развивать максимальную скорость до 35 узлов, дальность хода – 2500 морских миль на скорости 12 узлов. В состав вооружения кораблей входят две 25-мм автоматические пушки и несколько пулеметов.

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Страны
Бахрейн
Египет
США
Филиппины
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