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Apple представила iPhone 15

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Новое поколение смартфонов от Apple уже на подходе, и оно обещает быть по-настоящему впечатляющим. iPhone 15, как сообщается, будет доступен в пяти ярких цветах: розовом, желтом, салатовом, синем и черном. Это даст возможность каждому пользователю выбрать тот оттенок, который больше всего соответствует его индивидуальности и стилю.

Одним из самых захватывающих нововведений в новом айфоне будет динамичный экран вокруг фронтальной камеры. Теперь на нем будет выводиться больше информации, что позволит улучшить взаимодействие с устройством и сделает использование смартфона еще более удобным и функциональным.

Но это еще не все. Дисплей Super Retina, который уже был замечен в предыдущих моделях iPhone, станет еще ярче и качественнее. Благодаря этому улучшению, пользователи смогут наслаждаться более насыщенными цветами и более реалистичным отображением контента на экране своего смартфона.

Кроме того, iPhone 15 будет предлагаться в двух размерах: 6,1 дюйма и 6,7 дюйма для модели плюс. Это позволит каждому выбрать оптимальный размер экрана, отвечающий его потребностям и предпочтениям. Большой экран модели плюс позволит насладиться более увлекательным просмотром контента и удобным использованием мультимедийных приложений.

Камера в iPhone 15 также будет значительно улучшена. Основная камера будет иметь разрешение впечатляющих 48 мегапикселей и сможет улавливать больше света. Это значит, что пользователи смогут делать более яркие и четкие фотографии даже в условиях недостаточной освещенности. Качество снимков будет настолько высоким, что они смогут конкурировать с фотографиями, сделанными профессиональными камерами.

Чтобы зарядить телефоны, теперь будет использоваться кабель USB-C. Это значит, что практически ко всем гаджетам теперь можно подключать один и тот же провод.

Стоимость iPhone 15 составит от 799 долларов, а iPhone 15 Plus с увеличенным экраном от 899 долларов.

Официально в Россию эта модель iPhone поставляться не будет, так как Apple в марте 2022 года ввела ограничения. Однако специалисты считают, что новые смартфоны всё равно смогут оказаться в стране в течение недели после начала продаж.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
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